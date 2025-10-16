Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι τα ζώα συντροφιάς μπορούν να θεωρηθούν ως «αποσκευές», περιορίζοντας έτσι την ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών σε περίπτωση απώλειας κατοικιδίου. Η υπόθεση αφορούσε επιβάτιδα που ταξίδευε με τη μητέρα της και τον σκύλο της από το Μπουένος Άιρες προς τη Βαρκελώνη, με πτήση της αεροπορικής εταιρείας Iberia.

Λόγω του μεγέθους και του βάρους της, το σκυλί έπρεπε να ταξιδέψει στον χώρο αποσκευών, εντός κλωβού μεταφοράς. Κατά τον έλεγχο εισιτηρίων η επιβάτης δεν προέβη, όσον αφορά τις αποσκευές, σε ειδική δήλωση ασφαλιστικού συμφέροντος για την παράδοση του ζώου. Το σκυλί το έσκασε ενώ μεταφερόταν προς το αεροσκάφος και δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί.

Η επιβάτης ζήτησε χρηματική αποζημίωση ύψους 5.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω της απώλειας σκύλου της. Η Iberia αναγνωρίζει την ευθύνη της και το δικαίωμα της επιβάτιδος να αποζημιωθεί, πλην όμως εντός των ορίων που προβλέπονται για τις αποσκευές που έχουν περάσει από έλεγχο.

Το ισπανικό δικαστήριο που έχει επιληφθεί της αγωγής αποζημίωσης υπέβαλε αίτηση προδικαστικής αποφάσεως στο Δικαστήριο, ζητώντας του να κρίνει αν αποκλείονται από την έννοια των «αποσκευών», κατά τη Σύμβαση του Μόντρεαλ, τα ζώα συντροφιάς που ταξιδεύουν μαζί με τους επιβάτες.

Το Δικαστήριο της ΕΕ απάντησε ότι τα ζώα συντροφιάς δεν αποκλείονται από την έννοια των «αποσκευών». Σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου της ΕΕ, μολονότι η συνήθης έννοια του όρου «αποσκευές» παραπέμπει σε αντικείμενα, τούτο δεν σημαίνει ότι τα ζώα συντροφιάς δεν εμπίπτουν στην έννοια αυτή.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Μόντρεαλ, εκτός από τις διεθνείς μεταφορές φορτίου, τα αεροσκάφη πραγματοποιούν διεθνείς μεταφορές προσώπων και αποσκευών. Η έννοια των προσώπων καλύπτει την έννοια των επιβατών, οπότε ένα ζώο συντροφιάς δεν μπορεί να εξομοιωθεί με «επιβάτη». Επομένως, για τους σκοπούς αεροπορικής μεταφοράς, ένα ζώο συντροφιάς εμπίπτει στην έννοια των «αποσκευών» και η αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε από την απώλειά του υπόκειται στο καθεστώς ευθύνης που προβλέπεται για τις

Αποσκευές.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι, ελλείψει ειδικής δήλωσης ασφαλιστικού συμφέροντος για την παράδοση, το όριο ευθύνης του αερομεταφορέα για την απώλεια αποσκευών αφορά τόσο την ηθική βλάβη όσο και την περιουσιακή ζημία. Σε περίπτωση που επιβάτης εκτιμά ότι το όριο αυτό είναι πολύ χαμηλό, η ειδική δήλωση ασφαλιστικού συμφέροντος για την παράδοση του παρέχει τη δυνατότητα να καθορίσει ένα μεγαλύτερο ποσό, υπό την επιφύλαξη της συγκατάθεσης του αερομεταφορέα και έναντι ενδεχόμενης καταβολής συμπληρωματικού ποσού.

Παρά το γεγονός ότι η προστασία της καλής διαβίωσης των ζώων συνιστά σκοπό γενικού συμφέροντος αναγνωριζόμενο από την Ένωση, τα ζώα μπορούν να μεταφέρονται ως «αποσκευές» και να θεωρούνται ως αποσκευές για την ευθύνη που προκύπτει από την απώλειά τους, υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις καλής διαβίωσής τους λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά τη μεταφορά τους.