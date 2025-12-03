Τα social media κάθε χειμώνα γεμίζουν με tags όπως #bluemonday και #summerthrowback, υπενθυμίζοντάς μας ότι η εποχή των μικρών ημερών και της μειωμένης ηλιοφάνειας πολλές φορές επηρεάζει τη διάθεση. Ακόμα κι όσοι αγαπούν τον χειμώνα μπορεί να νιώσουν κάποια στιγμή κόπωση και μελαγχολία.

Πολλοί άνθρωποι εμφανίζουν εποχική συναισθηματική διαταραχή (SAD), παρουσιάζοντας συμπτώματα όπως χαμηλή ενέργεια, πτώση διάθεσης, διαταραχές ύπνου, ευερεθιστότητα και αλλαγές στη διατροφή λόγω περιορισμένου φωτός και θερμοκρασιών.

Αν και η έρευνα για το SAD αφορά κυρίως τους ανθρώπους, η κτηνίατρος και ειδικός συμπεριφοράς Δρ. Λιάν Λίλυ τονίζει ότι αντίστοιχες επιδράσεις ενδέχεται να παρατηρούνται και στις γάτες. Όπως εξηγεί, υπάρχουν γάτες που εμφανίζουν αισθητές αλλαγές στη συμπεριφορά, την ψυχική τους κατάσταση και τη γενικότερη ευημερία τους κατά τη διάρκεια των εποχικών αλλαγών.

Για να αναγνωρίσετε πιθανή εποχική κατάθλιψη στη γάτα σας, προσέξτε ενδείξεις όπως μειωμένη όρεξη και διάθεση για παιχνίδι ή επαφή, αυξημένη ένταση και υπερδιέγερση. Σε κάθε περίπτωση, ο πρώτος σας σταθμός πρέπει να είναι ο/η κτηνίατρος, ώστε να αποκλειστούν άλλες πιθανές παθήσεις — οι γάτες συχνά κρύβουν τον πόνο και τη δυσφορία τους, γι’ αυτό δεν πρέπει να αγνοούμε τα σημάδια.

Αν η γάτα σας είναι σωματικά υγιής αλλά δείχνει ψυχικά πεσμένη, μπορείτε να υιοθετήσετε ορισμένες αλλαγές που θα φωτίσουν τη χειμωνιάτικη καθημερινότητά της:

1. Περισσότερος ήλιος στο σπίτι

Λόγω της μειωμένης ηλιοφάνειας, τα επίπεδα μελατονίνης και σεροτονίνης επηρεάζονται. Δημιουργήστε σημεία κοντά στο παράθυρο για να απολαμβάνει έστω και τον ελάχιστο χειμωνιάτικο ήλιο.

2. Προτεραιότητα στο παιχνίδι

Είτε η γάτα κοιμάται περισσότερο είτε είναι υπερκινητική, η άσκηση βοηθά στην έκλυση ενδορφινών. Η Δρ. Λίλυ προτείνει διαδραστικά παιχνίδια και παιχνίδια-ταΐστρες, ιδανικά δύο φορές τη μέρα, κοντά σε ανατολή και δύση του ήλιου.

3. Σωστή διατροφή

Μια διατροφή πλούσια σε υδατάνθρακες δεν βοηθά στη διάθεση και την ενέργεια. Συζητήστε με τον/την κτηνίατρό σας για την κατάλληλη τροφή και πιθανή χορήγηση συμπληρωμάτων.

4. Ενθάρρυνση κοινωνικοποίησης

Οι καταθλιπτικές γάτες συχνά απομονώνονται. Θερμαινόμενα στρωματάκια σε σημεία με ανθρώπινη παρουσία μπορούν να τις ενθαρρύνουν να συμμετέχουν περισσότερο στην οικογενειακή δραστηριότητα. Μην παραλείψετε και τις έξτρα αγκαλιές — ο χειμώνας είναι η ιδανική εποχή για ζεστό χουχούλιασμα με τη γάτα σας.

topetmou.gr