Με αυξημένο τζίρο αλλά με αισθητή μείωση κερδών έκλεισε το 2024 η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, η υπεραιωνόβια εταιρεία που εξαγόρασε τη δεκαετία του ’90 ο Νίκος Καλογιάννης, 5ης γενιάς ποτοποιός. Παρά την πίεση στην κερδοφορία, η εταιρεία προχωρά σε επένδυση 6,2 εκατ. ευρώ για νέο εργοστάσιο τσίπουρου στη Θεσσαλία, με στόχο να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά.

Οι εξαγωγές κρατούν τα ηνία

Σε μια αγορά άκρως ανταγωνιστική όπως αυτή του ούζου όπου υπάρχουν 200 παραγωγοί, η Ποτοποιία Πλωμαρίου με έδρα στο Δήμο Μυτιλήνης κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της κατά 6,17%, από 25,19 εκατ. ευρώ το 2023 σε 26,74 εκατ. ευρώ το 2024. Το κλειδί βρίσκεται στις εξαγωγές, που αποτελούν πλέον το 58% του συνολικού τζίρου.

Η βιομηχανική δραστηριότητα εξωτερικού κατέγραψε άνοδο 8,4%, φτάνοντας τα 15,47 εκατ. ευρώ από 14,27 εκατ. ευρώ το 2023. Αντίθετα, η εμπορική δραστηριότητα στο εξωτερικό υποχώρησε κατά 16,9% στα 131 χιλ. ευρώ. Στην εγχώρια αγορά, η βιομηχανική δραστηριότητα παρέμεινε σταθερή στα 7,27 εκατ. ευρώ, ενώ η εμπορική δραστηριότητα σημείωσε άνοδο 12,1% στα 3,68 εκατ. ευρώ.

Ας σημειωθεί ότι συνολικά το ούζο συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στις εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat που επεξεργάσθηκε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), το ούζο κατέλαβε το 2024 το 56% της αξίας και το 69% της ποσότητας του συνόλου των εξαγωγών των ελληνικών αποσταγμάτων. Συγκεκριμένα πέρσι καταγράφηκε αύξηση της αξίας των εξαγωγών του ούζου από 61,1 εκατ. ευρώ το 2023 σε 64,3 εκατ. ευρώ, η οποία ποσοστιαία μεταφράζεται σε +5,2% με αντίστοιχη αύξηση και της εξαγόμενης ποσότητας κατά ≈ 2,4% (από 24,8 εκατ. Kg το 2023 σε 25,4 εκατ. Kg το 2024).

Ζημιές από συμμετοχές και πίεση στην κερδοφορία

Παρά την καλή πορεία των πωλήσεων, η κερδοφορία εμφάνισε υποχώρηση, με τα κέρδη προ φόρων να παρουσιάζουν μείωση κατά 35,6%, από 4,16 εκατ. ευρώ το 2023 σε 2,68 εκατ. ευρώ το 2024. Ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν ακόμη μεγαλύτερη πτώση κατά 49,4%, από 3,18 εκατ. ευρώ το 2023 σε 1,61 εκατ. ευρώ.

Το κόστος πωλήσεων μειώθηκε οριακά, όμως τα συνολικά έξοδα ανέβηκαν σημαντικά, στα 24,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά σχεδόν 14% σε σχέση με το 2023.

Στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν οι διαφημιστικές δαπάνες, οι οποίες ανήλθαν σε 4,18 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 16,3%.

Εκτός από την αύξηση των λειτουργικών εξόδων, η κερδοφορία της Ποτοποιίας Πλωμαρίου επηρεάστηκε και από έκτακτες λογιστικές επιβαρύνσεις. Συγκεκριμένα, η εταιρεία εμφάνισε ζημίες ύψους 1,67 εκατ. ευρώ από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων, έναντι 190 χιλ. ευρώ το 2023.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ζημιάς προήλθε από τη συμμετοχή στη Β. και Μ. Σκαρμούτσος Α.Ε., η οποία τέθηκε σε εκκαθάριση το 2024 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025. Επιπλέον, η εταιρεία προχώρησε σε διάθεση συμμετοχής στη ΒΙΑΜΜΩΝ Α.Ε. (Βιομηχανία Εκρηκτικών και Αγροτικών Επιχειρήσεων) σε τιμή μεγαλύτερη της αξίας κτήσεως.

Η εξέλιξη αυτή, αν και δεν αφορά την κύρια παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας, συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση των κερδών για το 2024, προσθέτοντας πίεση σε μια χρονιά όπου ήδη η αύξηση των εξόδων είχε περιορίσει την αποδοτικότητα.

Βελτίωση στη διαχείριση απαιτήσεων

Από την άλλη πάντως η εταιρεία παρουσίασε σημαντική πρόοδο στην είσπραξη απαιτήσεων. Οι εμπορικές απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 52,5% στα 1,48 εκατ. ευρώ από 3,11 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ η μέση περίοδος αποπληρωμής απαιτήσεων από πωλήσεις βελτιώθηκε σημαντικά από τις 47 ημέρες του 2023 στις 31 ημέρες το 2024, γεγονός που μεταφράζεται σε γρηγορότερη ανακύκλωση κεφαλαίων και ενίσχυση της ρευστότητας.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία διατήρησε ικανοποιητικά επίπεδα ταμειακών διαθεσίμων στα 1,66 εκατ. ευρώ, παρότι αυτά μειώθηκαν από τα 3,69 εκατ. ευρώ του 2023, κυρίως λόγω της χρηματοδότησης της νέας επένδυσης.

Η νέα μονάδα στον Τύρναβο

Το μεγάλο στοίχημα της εταιρείας είναι η κατασκευή νέου εργοστασίου τσίπουρου στο Δαμάσι Τυρνάβου, συνολικού προϋπολογισμού 6,2 εκατ. ευρώ. Η επένδυση έχει ενταχθεί στο αναπτυξιακό πρόγραμμα “Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων” με επιδότηση 55%.

Μέχρι στιγμής, η εταιρεία έχει δαπανήσει 8,31 εκατ. ευρώ σε προκαταβολές και κατασκευές, έναντι 3,37 εκατ. ευρώ το 2023, αντανακλώντας την επιτάχυνση του έργου. Η νέα μονάδα, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2025, θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για παραλαβή, οινοποίηση, απόσταξη και εμφιάλωση του μονοποικιλιακού τσίπουρου “Δεκαράκι” που παράγεται από την οικογένεια Βασδαβάνου.

Σταθερή χρηματοδότηση

Στο μέτωπο της χρηματοδότησης, η εταιρεία εμφανίζεται σταθερή με συνολικά δάνεια 3,48 εκατ. ευρώ έναντι 3,40 εκατ. ευρώ το 2023. Αξιοσημείωτο είναι ότι μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού μετατράπηκε σε μακροπρόθεσμο, με 660,8 χιλ. ευρώ να εμφανίζονται πλέον ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Η καθαρή θέση της εταιρείας ενισχύθηκε κατά 24,62% στα 8,15 εκατ. ευρώ από 6,54 εκατ. ευρώ το 2023, παρότι διανεμήθηκαν μερίσματα 1,94 εκατ. ευρώ στη διάρκεια του 2024.

Οι προσδοκίες για εφέτος

Σύμφωνα με τη διοίκηση οι προοπτικές για το 2025 κινούνται σε τρεις άξονες. Πρώτον, στη διατήρηση του μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα, όπου το προϊόν έχει σταθερή βάση αλλά αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό. Δεύτερον, στην ενίσχυση της εξαγωγικής παρουσίας. Και τρίτον, στην ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της νέας μονάδας στον Τύρναβο, η οποία αναμένεται να ενισχύσει την αμπελοκαλλιέργεια στην περιοχή, να βελτιώσει τις οικονομίες κλίμακας και να δώσει ώθηση στη διαφοροποίηση.

Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει διανομή μερίσματος 500 χιλ. ευρώ για το 2024, ενώ το ζωντανός παραμένει ο διαχρονικός στόχος της εταιρείας: να αναδειχθεί το ούζο ως ελληνικό ποτό με ονομασία προέλευσης που μπορεί να διεκδικήσει μια θέση στη διεθνή αγορά premium ποτών.

Η κληρονομιά και το μέλλον

Από το 1894, όταν ο Ισίδωρος Αρβανίτης δημιούργησε την περίφημη συνταγή του ούζου στο Πλωμάρι της Λέσβου, η εταιρεία παρέμεινε πιστή στην αυθεντικότητα. Και σήμερα, 130 χρόνια μετά, χρησιμοποιεί την ίδια συνταγή, τον παραδοσιακό τρόπο απόσταξης σε χειροποίητους χάλκινους άμβυκες και τη χαρακτηριστική παραδοσιακή συσκευασία με φελλό.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας έχει εμπλουτιστεί με το premium Ούζο Άδολο, την “καρδιά της καρδιάς” του Ούζου Πλωμαρίου που προέρχεται από 100% τριπλή απόσταξη, το Ούζο Ματαρέλλη και το μονοποικιλιακό “Δεκαράκι” Τσίπουρο Τυρνάβου που διατίθεται σε τρεις ποικιλίες: Μοσχάτο, Μαλαγουζιά και Ροδίτη.

