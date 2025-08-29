Η αγορά κατοικίας μετασχηματίζεται με επίκεντρο τη νέα τάση των εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων (serviced apartments), τα οποία συνδυάζουν στοιχεία κατοικίας και ξενοδοχείου, προσφέροντας ευελιξία, επενδυτική απόδοση και σταθερό εισόδημα.

Τα ακίνητα αυτά, μεγέθους 25 έως 80 τ.μ., διατίθενται πλήρως εξοπλισμένα και επιπλωμένα προς ενοικίαση, ενώ στη συνέχεια πωλούνται είτε σε θεσμικούς επενδυτές είτε σε ιδιώτες αγοραστές. Η διαχείριση γίνεται από εξειδικευμένες εταιρείες, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση. Λόγω της αδειοδότησης ως τουριστικά καταλύματα, δεν υπόκεινται στους περιορισμούς βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθιστώντας τα ιδιαίτερα ελκυστικά.

Νέα projects σε Αθήνα και Πειραιά

Ο όμιλος Yotel λανσάρει την Yotelpad Athens με 113 διαμερίσματα σε Ομόνοια, Μοναστηράκι και Νέο Κόσμο. Τα έργα θα τεθούν σε λειτουργία το τέταρτο τρίμηνο 2026 , στοχεύοντας κυρίως επαγγελματίες, τουρίστες και ψηφιακούς νομάδες .

Η DKG Development παραδίδει το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas με 72 διαμερίσματα πριν το τέλος του 2025, στοχεύοντας επιβάτες κρουαζιέρας. Παράλληλα, ολοκληρώνει το Hive στο Μοσχάτο με 110 διαμερίσματα , που θα καλύψουν ανάγκες εταιρικών στελεχών και φοιτητών.

Στην Καλλιθέα , η DKG επεκτείνει συγκρότημα μικτής χρήσης με 28 νέες μονάδες κοντά στον ΗΣΑΠ.

Στη Δάφνη, μέσω συμφωνίας με τη Libere Hospitality Group, αναπτύσσεται το B48 Athens Dafni με 57 διαμερίσματα, διαθέσιμα προς πώληση με εγγυημένη απόδοση έως 6,5%. Ήδη, 25 μονάδες έχουν πωληθεί σε Έλληνες και ξένους επενδυτές.

Η νέα πραγματικότητα της αγοράς

Το μοντέλο των “hometels” κερδίζει έδαφος, καθώς συνδυάζει την ευελιξία μόνιμης κατοικίας με την εξυπηρέτηση ξενοδοχείου, δημιουργώντας ένα ελκυστικό επενδυτικό προϊόν. Οι αποδόσεις, που συχνά συνοδεύονται από μακροχρόνια συμβόλαια με εγγυημένο εισόδημα, προσελκύουν ολοένα και περισσότερους διεθνείς και εγχώριους επενδυτές, καθιερώνοντας την κατοικία ως επενδυτικό asset στην ελληνική αγορά ακινήτων.

