Οξείες αντιδράσεις προκαλεί στην αγορά ακινήτων το ενδεχόμενο επιβολής φόρου στα κλειστά ακίνητα, με επαγγελματίες του κλάδου να προειδοποιούν ότι ένα τέτοιο μέτρο θα στοχοποιήσει τους μικροϊδιοκτήτες, αφήνοντας στο απυρόβλητο τους μεγάλους παίκτες, όπως οι τράπεζες και τα funds.

Η κυβερνητική “διαρροή” περί φόρου αδράνειας για ιδιοκτήτες που διατηρούν τα ακίνητά τους κλειστά προκάλεσε έντονες συζητήσεις και, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, φαίνεται να οδηγεί την κυβέρνηση σε αναδίπλωση. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών–Αττικής, Λευτέρης Ποταμιάνος, “αν το μέτρο εφαρμοστεί αδιάκριτα και στους μικροϊδιοκτήτες, θα είναι άλλη μια περίπτωση όπου η πολιτική επιβαρύνει τους αδύναμους και αφήνει ανέγγιχτες τις μεγάλες δεξαμενές ακινήτων”.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι μεγαλύτεροι ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων στην Ελλάδα είναι οι τράπεζες και τα ξένα funds, τα οποία συγκέντρωσαν χιλιάδες ακίνητα μέσω πλειστηριασμών και «κόκκινων» δανείων. “Τα ακίνητα μένουν κλειστά όχι λόγω έλλειψης ζήτησης, αλλά επειδή επιδιώκουν να κρατούν την αγορά περιορισμένη ώστε να ανεβαίνουν οι τιμές”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κυβέρνηση έχει ήδη θεσπίσει την επιβολή διπλάσιου ΕΝΦΙΑ σε ακίνητα που κατέχουν servicers και τράπεζες, με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα ωθήσει τις εταιρείες να διαθέσουν περισσότερα ακίνητα προς πώληση, ακόμη και σε χαμηλότερες τιμές.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2021 καταγράφηκαν 520.000 κλειστές κατοικίες στην Αττική, ενώ πανελλαδικά ο αριθμός ανέρχεται σε 2,2 εκατομμύρια – σχεδόν το 1/3 του συνόλου. Το φαινόμενο συγκεντρώνεται κυρίως σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Θεσσαλία.

Η αγορά επισημαίνει επίσης ότι το Δημόσιο είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης ακινήτων, χωρίς όμως να υπάρχει σαφής εικόνα για το πλήθος και την κατάσταση των κτιρίων και εκτάσεων. Επιπλέον, χιλιάδες ακίνητα παραμένουν αναξιοποίητα σε Ιδρύματα και Κληροδοτήματα.

Ένα ακόμη αντικίνητρο για τους ιδιώτες αποτελεί η έλλειψη προστασίας απέναντι σε κακοπληρωτές ενοικιαστές. Τα «φέσια» και οι ζημιές σε ακίνητα, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος και τις καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, οδηγούν πολλούς ιδιοκτήτες να προτιμούν να διατηρούν τα ακίνητά τους κενά.

