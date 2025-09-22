Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με τη στήριξη του μητρικού ομίλου Carlsberg A/S, ολοκλήρωσε το 2024 με πωλήσεις 199,3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 10% σε σχέση με το 2023. Παρά την επιβράδυνση στην κατανάλωση εκτός σπιτιού, η εταιρεία υπό τον CEO Marcin Burdach διατήρησε θετική δυναμική, ενισχύοντας την κερδοφορία και τη χρηματοοικονομική της θέση.

Η στρατηγική της θυγατρικής του δανέζικου ομίλου παραμένει σταθερή, με έμφαση στη διεύρυνση της παρουσίας στην κρύα αγορά, στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της και στην εδραίωση της ηγετικής θέσης στις μπίρες χωρίς αλκοόλ.

Ανοδικό momentum στις πωλήσεις

Οι πωλήσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας ανήλθαν το 2024 199,3 εκατ. ευρώ έναντι 181,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας αύξηση 10%. Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας -χωρίς τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης- διαμορφώθηκαν σε 143,7 εκατ. ευρώ το 2024, έναντι 129,7 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας άνοδο 10,8%. Η αύξηση των εσόδων αποδίδεται από την εταιρεία κυρίως στην αύξηση της τουριστικής κατανάλωσης που συνέβαλλε θετικά στην αύξηση της κατανάλωσης.

Σε ό,τι αφορά τον όγκο πωλήσεων, αυτός διαμορφώθηκε στα 1,358 εκατ. εκατόλιτρα το 2024, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με τα 1,241 εκατ. εκατόλιτρα του 2023.

Η μέση πιστωτική περίοδος για το 2024 διαμορφώθηκε σε 65 ημέρες (2023: 64 ημέρες), ενώ η αντίστοιχη μέση περίοδος πληρωμών και υποχρεώσεων σε 107 ημέρες (2023: 100 μέρες).

Κερδοφορία

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα προ φόρων αποτελέσματα ενισχύθηκαν κατά 25,7% σε 16,6 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο η καθαρή κερδοφορία επιβαρύνθηκε από συγκριτικά αυξημένη φορολογία σε σχέση με το 2023, καθώς και υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα, καταγράφοντας μείωση περί το 5,8% στα 9,64 εκατ. ευρώ έναντι 10,24 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 147,15 εκατ. ευρώ το 2024, έναντι 142 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ενίσχυση της ταμειακής θέσης της εταιρείας, με τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα να διπλασιάζονται σχεδόν, φτάνοντας τα 4,23 εκατ. ευρώ το 2024 από 2,09 εκατ. ευρώ το 2023.

Το σύνολο των υποχρεώσεων μειώθηκε σε 55,5 εκατ. ευρώ έναντι 64,3 εκατ. ευρώ το 2023.

Παρ’ όλα αυτά, όπως και στη χρήση 2023, έτσι και στη χρήση 2024 δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης.

Στρατηγική υποστήριξη από τον όμιλο Carlsberg

Παρά τη θετική πορεία, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά 28,3 εκατ. ευρώ, γεγονός που δημιουργεί ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 12 μήνες.

Κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας διαδραματίζει η Επιστολή Υποστήριξης (Letter of Support) που έλαβε η Ολυμπιακή Ζυθοποιία από τη μητρική εταιρεία Carlsberg Breweries A/S.

Σύμφωνα με την επιστολή, η μητρική εταιρεία δεσμεύεται να υποστηρίξει οικονομικά την ελληνική θυγατρική για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών, καλύπτοντας τόσο τις τρέχουσες υποχρεώσεις όσο και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της. Αυτή η δέσμευση παρέχει στην εταιρεία την απαραίτητη χρηματοδοτική ασφάλεια για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.

Αύξηση επενδύσεων και προσωπικού

Η δυναμική ανάπτυξη της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας αντικατοπτρίζεται και στην επέκταση του ανθρώπινου δυναμικού. Το σύνολο των εργαζομένων αυξήθηκε σε 435 άτομα το 2024, έναντι 408 ατόμων το 2023, καταγράφοντας αύξηση 6,6% ή 27 νέες θέσεις εργασίας.

Κατά το 2024 η εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις της τάξεως των 13,9 εκατ. ευρώ στην κατεύθυνση της υποστήριξης του μηχανολογικού της εξοπλισμού για την αναβάθμιση των μονάδων παραγωγής.

Σημειώνεται ότι η Ολυμπιακή Ζυθοποιία διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων με 27 σήματα εκ των οποίων τα 19 παράγονται στην Ελλάδα, στα δύο ιδιόκτητα εργοστάσιά της εταιρείας, στην περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκης και στην κεντρική Ελλάδα στην περιοχή της Ριτσώνας. Συνολικά, διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο διανομής που ξεπερνά τους 800 συνεργάτες χονδρεμπορίου και τα 36.000 σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα.

Capital.gr/ Της Ξανθής Γούναρη