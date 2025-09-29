Κάθε νέο κατάστημα Jackaroo ανοίγει με ουρές δεκάδων μέτρων, κυρίως από τη Generation Z και τους Zalphas, που σπεύδουν να δοκιμάσουν τα viral σάντουιτς με τηγανητό κοτόπουλο. Από τον Πειραιά το 2018 μέχρι την Καλλιρόης, την Αγία Παρασκευή, την Κυψέλη και πλέον τη Θεσσαλονίκη, η αλυσίδα street food έχει εξελιχθεί σε φαινόμενο με φανατικό κοινό.

Τι βρίσκεται όμως πίσω από το hype; Η Red Meat Α.Ε., που δείχνει να πατάει γερά. Πέρσι, η εταιρεία πίσω από την αλυσίδα Jackaroo, κατέγραψε κύκλο εργασιών 7,48 εκατ. ευρώ με καθαρά κέρδη 953 χιλ. ευρώ και EBITDA 1,25 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν 1,24 εκατ. ευρώ, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 1,19 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα μεγέθη αυτά δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με το 2023, καθώς στις 31 Οκτωβρίου 2024 η Red Meat ολοκλήρωσε την απορρόφηση τεσσάρων εταιρειών (Blue House Ε.Ε., Jackdeli Ε.Ε., Hoagies Ε.Ε. και Sandwiches Ε.Ε.) που διαχειρίζονταν καταστήματα Jackaroo. Έτσι, το 2024 είναι στην ουσία η πρώτη χρονιά πλήρους ενοποίησης, κάτι που αποτυπώνει το πραγματικό μέγεθος της αλυσίδας, πριν βεβαίως τις εφετινές επεκτάσεις σε Αγία Παρασκευή, Πανόρμου και Θεσσαλονίκη.

Το περιθώριο κέρδους και το γεμάτο ταμείο

Το καθαρό περιθώριο κέρδους της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 12,7%, ένα από τα υψηλότερα στον κλάδο της εστίασης. Ας σημειωθεί ότι στη γρήγορη εστίαση τα περιθώρια κυμαίνονται 5-10%, με τις μεγάλες πολυεθνικές να φτάνουν ακόμα και το 20% λόγω των οικονομιών κλίμακας και κυρίως του franchise μοντέλου που τους επιτρέπει να εισπράττουν royalties και ενοίκια χωρίς τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η οικονομική θέση της εταιρείας. Με ταμειακά διαθέσιμα 1,465 εκατ. ευρώ και ελάχιστο τραπεζικό δανεισμό μόλις 117 χιλ. ευρώ, η Red Meat διατηρεί ισχυρή ρευστότητα. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ενισχύθηκαν σε 1,075 εκατ. ευρώ, από μόλις 107 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα του ισολογισμού δείχνει μια εταιρεία που άλλαξε ριζικά κλίμακα. Το σύνολο ενεργητικού εκτινάχθηκε στα 5,79 εκατ. ευρώ από τα 375 χιλ. ευρώ του 2023, ενώ τα ίδια κεφάλαια δεκαπλασιάστηκαν σε 1,07 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν επτά φορές στα 1,46 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο υποχρεώσεων διαμορφώθηκε στα 4,72 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,02 εκατ. ευρώ αφορούν προμηθευτές και άλλα 2,21 εκατ. ευρώ φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Οι δαπάνες αποτυπώνουν την πραγματική κλίμακα της επιχείρησης: 3,44 εκατ. ευρώ για αγορές υλικών, 1,31 εκατ. ευρώ για παροχές σε εργαζομένους, 58 χιλ. ευρώ για αποσβέσεις και 1,42 εκατ. ευρώ λοιπά έξοδα.

Το deal με τη Vivartia

Η εκρηκτική πορεία της αλυσίδας Jackaroo δεν πέρασε απαρατήρητη από τον όμιλο Vivartia, ο οποίος εξαγόρασε τον Μάρτιο του 2025 το 60% της Red Meat. Ο ιδρυτής της αλυσίδας Μιχάλης Μαντζουράνης διατήρησε το 40%, συνεχίζοντας να διευθύνει την εταιρεία. Η προσέγγιση των δύο πλευρών ξεκίνησε αρκετούς μήνες πριν και πέρσι τον Νοέμβριο υπογράφηκε το προσύμφωνο εξαγοράς, ενώ η τελική συμφωνία έκλεισε στις 31 Μαρτίου 2025, μετά από εκτενή due diligence.

Για τη Vivartia, η κίνηση αυτή αποτελεί στρατηγική επένδυση σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο. Ο όμιλος, που διαθέτει ήδη ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο με τις αλυσίδες Goody’s Burger House, Everest, La Pasteria, Kuzina και Flocafe, ενισχύει την παρουσία του στην αγορά του street food με ένα brand που απευθύνεται ειδικά σε μια νέα γενιά καταναλωτών που κινείται κυρίως μέσω social media και delivery πλατφορμών.

Ο κλάδος εστίασης της Vivartia κατέγραψε το 2024 πωλήσεις 264,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 10,8% σε σχέση με το 2023, με λειτουργικά κέρδη 25,83 εκατ. ευρώ.

Από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και μετά τι;

Σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο, το επόμενο κατάστημα Jackaroo θα ανοίξει στη Λάρισα έως το τέλος έτους, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για Ηράκλειο Κρήτης και Πάτρα. Δεν αποκλείεται ακόμη και επέκταση στην Κύπρο.

Ήδη λειτουργούν καταστήματα Jackaroo στην Πανόρμου, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι, Νέο Κόσμο, Πειραιά (δύο σημεία) και Κυψέλη. Η φιλοσοφία της διοίκησης είναι να μην υπάρξει υπερπληθώρα καταστημάτων, προκειμένου να διατηρηθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της αλυσίδας.

Παράλληλα με την επέκταση των Jackaroo, η Red Meat ετοιμάζεται να λανσάρει και νέα μονοθεματικά εμπορικά σήματα.

Ο επιχειρηματίας με τη χρυσή συνταγή

Ο Μιχάλης Μαντζουράνης, 44 ετών, ξεκίνησε την πορεία του στην εστίαση το 2007 από τις κουζίνες του Γκολφ Γλυφάδας και του “Πεντελικόν”. Το 2013 δημιούργησε την αλυσίδα “Μπαρ Μπεε Κιου”, η οποία κατάφερε να μπει στη δέκατη θέση της λίστας με τα 25 καλύτερα burger παγκοσμίως της αμερικάνικης ιστοσελίδας List25. Το 2017 πούλησε επιτυχώς το “Μπαρ Μπεε Κιου” στην L’Artigiano και ένα χρόνο αργότερα ίδρυσε νέα εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στο Μοσχάτο.

Το μυστικό της επιτυχίας του, όπως εξηγεί ο ίδιος, είναι η καθετοποίηση της παραγωγής και το γεγονός ότι το 90% των εισαγωγών πραγματοποιείται απευθείας από την εταιρεία. Τόσο το “Μπαρ Μπεε Κιου” όσο και το Jackaroo καθιερώθηκαν ως value for money στα νεαρά ηλικιακά γκρουπ.

Capital.gr/Forbes.gr