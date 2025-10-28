Η Realiscape, ελληνική εταιρεία εξειδικευμένη σε προηγμένα συστήματα προσομοίωσης και ανάλυσης τακτικών δεδομένων, εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης μετά τη στρατηγική επένδυση του EFA Group. Ο Όμιλος αποκτά αρχικά μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής, με προοπτική εξαγοράς πλειοψηφίας έως το 2027, και συνολική επένδυση που αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ μέχρι το 2028.

Η Realiscape, με έδρα την Πάτρα, δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό και την κατασκευή προσομοιωτών εκπαίδευσης για τον αμυντικό, βιομηχανικό και ναυτιλιακό τομέα. Όπως δηλώνει ο CEO Σπύρος Αγοργιανίτης, η εταιρεία αποτελεί «τη μοναδική στην Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες διεθνώς» που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, εκπαιδεύοντας στελέχη σε ρεαλιστικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Οι κύριοι πελάτες της Realiscape είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και η Πολιτική Προστασία, ενώ έχει αναπτύξει συνεργασίες και με βιομηχανικούς και ναυτιλιακούς φορείς όπως ο ΔΕΔΔΗΕ και η Viking Norsafe.

Σύμφωνα με τον κ. Αγοργιανίτη, η προσομοίωση λειτουργεί ως εργαλείο εκπαίδευσης και επιχειρησιακού σχεδιασμού, προσφέροντας τη δυνατότητα συνεργατικής εξάσκησης πολλαπλών ειδικοτήτων και ταχύτερης λήψης αποφάσεων στο πεδίο.

Συνεργίες και προοπτικές από τη στρατηγική επένδυση

Η συνεργασία με τον EFA Group ανοίγει νέες προοπτικές ανάπτυξης και διεθνοποίησης. Ο Όμιλος διαθέτει παρουσία σε 66 χώρες, παρέχοντας στη Realiscape πρόσβαση σε εκτεταμένο δίκτυο αγορών και τεχνογνωσίας. Η επένδυση, όπως σημειώνει ο CEO, θα ενισχύσει τη δυνατότητα παραγωγής, την ασφάλεια εφοδιαστικών αλυσίδων και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Η Realiscape σχεδιάζει μετεγκατάσταση σε νέες εγκαταστάσεις, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και δημιουργία showroom, όπου οι πελάτες θα μπορούν να δοκιμάζουν τα συστήματα προσομοίωσης. Παράλληλα, επιδιώκει αύξηση συμμετοχής σε έργα του European Defence Fund και ενεργότερο ρόλο σε ευρωπαϊκούς φορείς άμυνας, όπως το European Defence Agency.

«Πλέον διαθέτουμε τα απαραίτητα “καύσιμα” για να υλοποιήσουμε το business plan μας και να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια και τις πωλήσεις μας στην ευρωπαϊκή αγορά, την οποία γνωρίζουμε καλά», καταλήγει ο κ. Αγοργιανίτης.

Capital.gr/Forbes