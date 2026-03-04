Συμφωνία ύψους περίπου 100 εκατ. δολαρίων για πενταετή ναύλωση του δεξαμενόπλοιου Maran Arete έκλεισε η Ελληνίδα εφοπλίστρια Μαρία Αγγελικούση, σε μια περίοδο έντονης αναταραχής στη ναυτιλιακή αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το TradeWinds, το πλοίο χωρητικότητας 318.400 dwt, κατασκευής 2016, ναυλώθηκε από ελβετικό ενεργειακό trader με ημερήσιο ναύλο περίπου 55.000 δολάρια για πέντε χρόνια.

Η συμφωνία θεωρείται από τις υψηλότερες της αγοράς για πενταετή ναύλωση περιβαλλοντικά αποδοτικών VLCC δεξαμενόπλοιων, όπως σημειώνει η BRS Shipbrokers.

Άνοδος ναύλων λόγω της κρίσης στο Ιράν

Η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στη ναυσιπλοΐα έχουν οδηγήσει σε εκτίναξη των ναύλων για τα μεγάλα δεξαμενόπλοια.

Στην αγορά VLCC:

τριετή charters κινούνται περίπου στα 70.000 δολάρια ημερησίως ,

, ετήσια συμβόλαια στα 115.000 δολάρια ,

, ενώ υπάρχουν συζητήσεις ακόμη και για 130.000 δολάρια ημερησίως.

Παράλληλα, το δεξαμενόπλοιο Kokari, χωρητικότητας 297.500 dwt και κατασκευής 2008, ναυλώθηκε από την ExxonMobil με ημερήσιο ναύλο 80.000 δολάρια για περίοδο ενάμιση έτους.

Εκτόξευση ναύλων και ασφαλίστρων

Οι τιμές στη spot αγορά για VLCC ξεπέρασαν τις 200.000 δολάρια την ημέρα ήδη από τις 27 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την απόφαση ασφαλιστικών εταιρειών να μην καλύπτουν κινδύνους πολέμου (war risk) για διελεύσεις από το Στενό του Ορμούζ, ενώ τα ασφάλιστρα έχουν υπερδεκαπλασιαστεί.

Για πλοίο αξίας περίπου 100 εκατ. δολαρίων, οι εγγυήσεις μπορούν να φτάσουν περίπου το 1 εκατ. δολάρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα κάλυψης.

Περιορισμός στόλου και αλλαγές δρομολογίων

Η κρίση έχει προκαλέσει σοβαρή στενότητα στη διαθέσιμη χωρητικότητα πλοίων. Εκτιμάται ότι χιλιάδες VLCCs έχουν επηρεαστεί από τον αποκλεισμό του Ορμούζ, γεγονός που περιορίζει τη διαθεσιμότητα πλοίων προς ναύλωση.

Σε θεωρητικό επίπεδο, γίνεται λόγος ακόμη και για ναύλους 400.000 δολαρίων ημερησίως, εάν συνεχιστεί η πίεση στην αγορά.

Την ίδια στιγμή, αυξήσεις καταγράφονται και στα suezmax δεξαμενόπλοια, με ημερήσιους ναύλους περίπου 280.000 δολάρια πριν την κλιμάκωση του Σαββατοκύριακου.

Εναλλακτικές διαδρομές

Η αναστάτωση στη ναυσιπλοΐα έχει οδηγήσει ορισμένες εταιρείες να «παγώσουν» φορτώσεις πετρελαίου και LNG μέσω του Ορμούζ, ενώ εξετάζονται εναλλακτικές διαδρομές όπως μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.

Οι μεγαλύτερες αποστάσεις αυξάνουν τη διάρκεια των ταξιδιών και μειώνουν την προσφορά διαθέσιμων πλοίων, γεγονός που ενδέχεται να παγιώσει υψηλότερα επίπεδα ναύλων εάν συνεχιστεί η κρίση.

