Το ΚΕΒΕ εκφράζει την ανησυχία του για τις αυξήσεις τιμών που καταγράφονται στη ξενοδοχειακή βιομηχανία και άλλους τομείς, εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων, κυρίως από την κλιμάκωση της πολεμικής κρίσης στην περιοχή του Ιράν. Σύμφωνα με το επιτελείο του, οι τιμές στα τρόφιμα είναι η πιο επικίνδυνη κατηγορία, πλήττοντας άμεσα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ιδιαίτερα στις χαμηλές και μεσαίες κοινωνικές τάξεις.

Η άνοδος των τιμών στο υγρό καύσιμο, που φτάνουν ξανά στα 2 ευρώ το λίτρο, καταδεικνύει την αναγκαιότητα για μέτρα στήριξης. Ο πληθωρισμός στις τιμές των τροφίμων για τον Φεβρουάριο καταγράφηκε στο 5,4%, διπλάσιο από τον μέσο όρο πληθωρισμού της χώρας, ενώ οι αυξήσεις στα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης ανησυχούν τους καταναλωτές, με τις τιμές να συνεχίζουν να αυξάνονται παρά τις αντιστάσεις.

Η Κυβέρνηση προχωρά στην επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για προϊόντα όπως τα υγρά καύσιμα (βενζίνες, πετρέλαιο θέρμανσης) και τα τρόφιμα στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προκειμένου να περιοριστεί η αύξηση των τιμών και να προστατευθούν οι πολίτες από την οικονομική πίεση. Τα μέτρα αυτά, αν και δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην αγορά, κρίνονται απαραίτητα για την αποφυγή μεγάλων ανατιμήσεων που θα καθυστερήσουν να υποχωρήσουν.

Η Πολιτεία προετοιμάζει, επίσης, επιπλέον στήριξη για τις αναγκαίες ενέργειες, με εργαλειοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ενεργειακή κρίση του 2022. Στην περίπτωση που η κρίση παραταθεί, προβλέπεται η επιστροφή του Fuell pass για την απορρόφηση των ανατιμήσεων στα καύσιμα και του Market pass για τη στήριξη των αυξήσεων στα τρόφιμα. Παράλληλα, θα επανεξεταστούν οι επιδοτήσεις για τα τιμολόγια του ρεύματος, χρηματοδοτούμενες από τα έσοδα της αγοράς ρύπων.

