Η πρόθεση του κολοσσού στον τομέα της Υγείας, Pure Health, για εξαγορά του ιδιωτικού νοσηλευτηρίου «Ευαγγελισμός» στην Πάφο, βρίσκεται πλέον στα χέρια της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Μέσω ανακοίνωσης της, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2025, η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού γνωστοποίησε πως παρέλαβε την κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής Ευαγγελισμός Λίμιτεδ από την Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A., μέσω της Coswing Limited.

Υπενθυμίζεται πως η PureHealth, με έδρα το Άμπου Ντάμπι, είχε προχωρήσει τους προηγούμενους μήνες στην απόκτηση του πλειοψηφικού μεριδίου (60% των μετοχών) της Hellenic Healthcare Group, που κατείχε η CVC Capital Partners.

Στην Κύπρο, ο όμιλος ήδη έχει στην κατοχή του το Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, το Αρεταίειο και το Αmerican Medical Center, ενώ σχεδιάζει και την ανάπτυξη νέου ιδιωτικού νοσηλευτηρίου, του American Medical στη Λεμεσό, που θα ξεπεράσει σε κόστος τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εάν η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανάψει τελικά το πράσινο φως για την εξαγορά και του «Ευαγγελισμού» τότε η PureHealth θα αποκτήσει το πέμπτο της νοσηλευτήριο στο νησί, εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της στην Κύπρο.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, πρόθεση του Ομίλου είναι όπως οι επενδύσεις του στην Κύπρο συνεχιστούν ώστε να επεκτείνει το δίκτυο του σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.

Στον Όμιλο της Pure Health συγκαταλέγονται 114 νοσοκομεία, 316 κλινικές, 145 εργαστήρια, ενώ οι εργαζόμενοι της σε Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ ξεπερνούν τις 63.000.