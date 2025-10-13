Ο Σύνδεσμος Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου (CFA Society Cyprus) συνεχίζει τη δυναμική του παρουσία σε ευρωπαϊκά και τοπικά φόρουμ, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση των κεφαλαιαγορών, τη διασφάλιση επαγγελματικών προτύπων και την προώθηση της κοινωνικής ισότητας.

🔹 Συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή της ΕΕ του CFA Institute

Ο Γραμματέας του CFA Society Cyprus, κ. Κυριάκος Ίνιος, εκπροσώπησε την Κύπρο στη συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής της ΕΕ του CFA Institute στην Κοπεγχάγη.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων πραγματοποιήθηκε εκτενής ανταλλαγή απόψεων με μέλη των ευρωπαϊκών Συνδέσμων CFA για την ενίσχυση των κεφαλαιαγορών, τη διασφάλιση υψηλών επαγγελματικών προτύπων και την προστασία των επενδυτών.

Ο κ. Ίνιος ανέφερε ότι η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά φόρουμ όπως αυτό του CFA Institute είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση της κυπριακής προοπτικής, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Ο CFA Society Cyprus ευχαρίστησε το Finansforeningen/CFA Society Denmark για τη φιλοξενία και τις παραγωγικές συνεδρίες.

🔹 Παρέμβαση στο Cyprus Forum για την ισότητα των φύλων

Η Δρ. Στέλλα Μουρουζίδου – Δάμτσα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής της Επιτροπής DEI του CFA Society Cyprus, συμμετείχε σε συζήτηση στο Cyprus Forum με θέμα «Η προώθηση της ισότητας των φύλων στην πολιτική».

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Josie Χριστοδούλου και ο Στέφανος Σταύρου Μ. Ευαγγελίδης, Δικηγόρος και Γραμματέας του ΔΣ του ACCEPT LGBTI.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη για συστημικές μεταρρυθμίσεις, την καταπολέμηση των στερεοτύπων και την προώθηση ίσων ευκαιριών στη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή.

Η Δρ. Μουρουζίδου – Δάμτσα αναφέρθηκε στα αποδεδειγμένα οφέλη της διαφορετικότητας, τη σημασία των προγραμμάτων καθοδήγησης (mentoring) και στην ανάγκη οι εταιρείες να αξιολογούν την ένταξη με την ίδια αυστηρότητα όπως τα ESG κριτήρια.

Παράλληλα, παρουσίασε το Inclusion Code του CFA Institute, ένα διεθνές πλαίσιο μετρήσιμων δεικτών που βοηθά εταιρείες και επενδυτές να παρακολουθούν και να δημοσιοποιούν την πρόοδό τους σε θέματα εκπροσώπησης, προαγωγών και συμμετοχής, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη.

«Η ισότητα των φύλων στην πολιτική απαιτεί συστημική αλλαγή. Μέσα από τέτοιες συζητήσεις μπορούμε να προωθήσουμε μια πιο περιεκτική κοινωνία και να διασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες για όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια.

Ο CFA Society Cyprus ευχαρίστησε το Cyprus Forum για τη δυνατότητα συμμετοχής στον δημόσιο διάλογο και όλους τους ομιλητές για τις πολύτιμες τοποθετήσεις τους.