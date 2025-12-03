Η AEGEAN, σε συνεργασία με τη Hermes Airports, γιόρτασε με ειδική εκδήλωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας «Γλαύκος Κληρίδης» την έναρξη του νέου δρομολογίου Λάρνακα – Βρυξέλλες, το οποίο από την 1η Δεκεμβρίου συνδέει απευθείας την Κύπρο με την πρωτεύουσα του Βελγίου.

Η νέα σύνδεση ενισχύει την πρόσβαση της Κύπρου σε έναν στρατηγικής σημασίας ευρωπαϊκό προορισμό, ενόψει και της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Για τον Δεκέμβριο, η AEGEAN θα εκτελεί τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις, ενώ από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2026 ο αριθμός θα αυξηθεί σε πέντε εβδομαδιαίες.

Μέρος του αναπτυξιακού πλάνου της AEGEAN για το 2026

Το νέο δρομολόγιο εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει αύξηση χωρητικότητας κατά 8% σε σχέση με το 2025. Οι προσφερόμενες θέσεις από και προς την Κύπρο θα ανέλθουν στο 1,5 εκατομμύριο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της κυπριακής αγοράς για την AEGEAN.

Η Μαρίνα Βάλβη, Corporate Affairs & Communications Director της AEGEAN, δήλωσε ότι η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Κύπρου, προσφέροντας ποιοτικές ταξιδιωτικές επιλογές προς σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς. Τόνισε, επίσης, ότι η AEGEAN επενδύει σταθερά στην παρουσία της στο νησί εδώ και 26 χρόνια.

Από την πλευρά της Hermes Airports, η Μαρία Κουρούπη, Director of Aviation Development, Marketing & Communication, επισήμανε ότι η απευθείας σύνδεση με τις Βρυξέλλες αποτελεί «σημαντικό βήμα» για τη χώρα, καλύπτοντας ανάγκες της Προεδρίας αλλά και μια πάγια επιθυμία για άμεση πρόσβαση στην πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Ενισχυμένη παρουσία της AEGEAN στην Κύπρο

Η AEGEAN διατηρεί την Κύπρο ως έναν από τους βασικούς άξονες της δραστηριότητάς της, με σταθερή σύνδεση προς την Ελλάδα και σημαντικούς διεθνείς προορισμούς. Στο πλαίσιο αυτό: