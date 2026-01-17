Το PLANBEE (Promoting Local Apiary Networks and Bee Entrepreneurial Excellence) ξεκίνησε επίσημα, θέτοντας σε εφαρμογή μια φιλόδοξη διακρατική πρωτοβουλία στη Μεσόγειο με στόχο την ενίσχυση της μελισσοκομικής οικονομίας ως μοχλού αγροτικής ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμου τουρισμού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 89% από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Interreg NEXT MED, με συνολικό προϋπολογισμό €2.807.656 και συνεισφορά €2.498.813,84 από την ΕΕ. Υλοποιείται από επτά εταίρους σε Κύπρο, Αίγυπτο, Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανο και Παλαιστίνη, με συντονιστή το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ).

Ενδυνάμωση δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητας

Στον πυρήνα του PLANBEE βρίσκεται ένας ισχυρός άξονας αναβάθμισης δεξιοτήτων. Μέσα από πρακτική εκπαίδευση, καθοδήγηση και καινοτόμα εργαλεία μάθησης, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών μικτής πραγματικότητας, το έργο θα αναβαθμίσει τις δεξιότητες πάνω από 120 νέων και υφιστάμενων μελισσο-επιχειρηματιών.

Οι δράσεις καλύπτουν:

βιώσιμη και βιολογική μελισσοκομία ,

, επιχειρηματικές δεξιότητες για μελισσοκομικές επιχειρήσεις ,

, δημιουργική αξιοποίηση του μελιού στη γαστρονομία,

απευθυνόμενες σε μελισσοκόμους, επαγγελματίες HORECA και νέους ανθρώπους, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες.

Διαφοροποίηση προϊόντων και brand MED Queen Bee

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, το έργο προωθεί τη διαφοροποίηση και την ταυτότητα προϊόντων. Προβλέπεται η δημιουργία ενός διακρατικού και έξι περιφερειακών συμπλεγμάτων (clusters) μελισσοκομικής οικονομίας, ενισχύοντας συνεργασίες, καινοτομία και συλλογική προβολή.

Κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί το brand MED Queen Bee, που θα αναδείξει 60 διακεκριμένες γυναίκες μελισσο-επιχειρηματίες, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στις τοπικές οικονομίες και τα οικοσυστήματα. Παράλληλα, επιστημονικές μελέτες και πιλοτικές δράσεις θα στηρίξουν την ανάπτυξη μελιού βάσει χλωρίδας, αναδεικνύοντας τη βοτανική ταυτότητα κάθε περιοχής και ενισχύοντας την αυθεντικότητα και προστιθέμενη αξία.

Έξυπνες κυψέλες και τεκμηριωμένη καινοτομία

Η καινοτομία ενισχύεται με πιλοτική εφαρμογή έξυπνων κυψελών, που παρακολουθούν συνθήκες μελισσιού και τύπους γύρης, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη διαχείριση και την αξιόπιστη πιστοποίηση μελιού βάσει χλωρίδας. Η παραγόμενη γνώση θα διαμοιράζεται διακρατικά, ενισχύοντας τη μελισσοκομική οικονομία της Μεσογείου ως σύγχρονο και τεκμηριωμένο τομέα.

Μελισσοτουρισμός και μεσογειακό δίκτυο εμπειριών

Το PLANBEE επεκτείνει το πεδίο πέρα από την παραγωγή, επενδύοντας στον Μελισσοτουρισμό (apitourism) ως αναδυόμενη μορφή βιώσιμου και εναλλακτικού τουρισμού. Θα δημιουργηθούν έξι Περιφερειακά Γραφεία Μελισσοτουρισμού, θα ενισχυθούν και θα επεκταθούν Μελισσοδιαδρομές σε όλες τις περιοχές εταίρων και θα ενωθούν σε Μεσογειακό σύμπλεγμα Μελισσοτουρισμού.

Οι διαδρομές θα δοκιμαστούν με πραγματικούς επισκέπτες, θα προωθηθούν ψηφιακά και διεθνώς και θα παρουσιαστούν σε μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση, τοποθετώντας τις μελισσοκομικές εμπειρίες της Μεσογείου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Πολιτική διάσταση και μακροπρόθεσμος αντίκτυπος

Το έργο στοχεύει σε μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, με ενεργή εμπλοκή φορέων χάραξης πολιτικής από τα πρώτα στάδια. Περιφερειακές Επιτροπές Πολιτικής Υποστήριξης θα μετατρέψουν την εμπειρία σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, οι οποίες θα αποτυπωθούν στο PLANBEE Policy Paper, προωθώντας την ενσωμάτωση τοπικών μελισσοκομικών δικτύων στις πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης, μελισσοκομίας και τουρισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

There’s no Plan B for the planet — only PLANBEE.