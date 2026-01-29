Η taf ολοκλήρωσε πρόσφατα νέο επενδυτικό κύκλο και προχωρεί ήδη στην υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξής της, με έμφαση στην αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας, την αναβάθμιση εγκαταστάσεων και τεχνολογικού εξοπλισμού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω του brand Cultivos Coffee, η εταιρεία επιχειρεί να «γεφυρώσει» τη διαδρομή από τη φάρμα έως το φλιτζάνι, δημιουργώντας μια ενιαία αισθητική και γευστική εμπειρία. Όπως αναφέρει ο συνιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος, Γιάννης Ταλούμης, το αναπτυξιακό πλάνο εστιάζει στην Ελλάδα και την Κύπρο, με επέκταση στην Αίγυπτο και σε άλλες διεθνείς αγορές.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε το επενδυτικό πλάνο 4.0 (2019-2024) ύψους 2 εκατ. ευρώ και «τρέχει» το νέο επενδυτικό πλάνο 5.0 (2025-2028) συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις και σε νέο προηγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, με στόχο περαιτέρω αύξηση παραγωγής και υποστήριξη της διεθνούς ανάπτυξης.

Επενδύσεις 6 εκατ. ευρώ για παραγωγή και υποδομές

Η υλοποίηση του προγράμματος 4.0 ξεκίνησε στα τέλη του 2019 και επικεντρώθηκε στον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση της μεταφοράς των καβουρδισμένων κόκκων. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο λογισμικό, η εταιρεία διασφάλισε ήπια και ελεγχόμενη διαδικασία μεταφοράς για να διατηρείται η ποιότητα του καβουρδισμένου κόκκου, ενώ στη συνέχεια αυτοματοποιήθηκε και το στάδιο της συσκευασίας.

Η επένδυση αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, σταθεροποίησε κρίσιμες καθημερινές ροές και έκανε τη διαδικασία παραγωγής και συσκευασίας πιο αξιόπιστη και ασφαλή. Παρότι το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το 2020, η έντονη αύξηση παραγωγής έως το 2024 οδήγησε στη μετάβαση στο νέο στάδιο επενδύσεων.

Το πλάνο 5.0, που βρίσκεται σε εξέλιξη, στοχεύει στην ενίσχυση παραγωγικής ικανότητας και στην κάλυψη των αναγκών μιας ταχύτερης αναπτυξιακής πορείας, μέσω νέων κτιριακών και τεχνολογικών υποδομών.

Cultivos Coffee: «Από τη φάρμα στο φλιτζάνι» ως brand εμπειρία

Το Cultivos Coffee, όπως περιγράφεται από τον Γιάννη Ταλούμη, γεννήθηκε από τα ταξίδια στις χώρες παραγωγής και την άμεση επαφή με φάρμες και καλλιέργειες. Η «νοητή διασύνδεση» της φάρμας με την κατανάλωση αποτέλεσε τον πυρήνα του concept, που μεταφέρεται στο κατάστημα μέσα από design με αναφορές στη γη και τη φύση, αλλά και μέσα από καθοδήγηση για τρόπους παρασκευής και γευστικά χαρακτηριστικά μέσω εξειδικευμένου προσωπικού.

Ως διαρκής πρόκληση, ο CEO αναφέρει την ευθυγράμμιση όλων των εμπλεκόμενων μερών από την έμπνευση έως την υλοποίηση, ώστε η εμπειρία να παραμένει συνεπής σε κάθε σημείο παρουσίας.

Κύπρος: στόχος για τρία ακόμη καταστήματα

Στον σχεδιασμό ανάπτυξης της Cultivos Coffee, η Ελλάδα παραμένει βασικός γεωγραφικός άξονας, με νέο κατάστημα στη Μύκονο την επόμενη σεζόν. Στην Κύπρο, ο στόχος είναι η δημιουργία τριών ακόμη καταστημάτων, ώστε να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του δικτύου στη συγκεκριμένη αγορά, ενώ η επέκταση προχωρά και μέσω franchise.

Από το 2026, η εταιρεία σχεδιάζει να δώσει έμφαση στην αγορά του Καΐρου. Στις αρχές Ιανουαρίου 2026 αναμένεται να ανοίξει το πρώτο κατάστημα Cultivos στο εμπορικό κέντρο Lake Town στο Νέο Κάιρο, ενώ θα ακολουθήσει δεύτερο σημείο στην περιοχή Maadi, με στόχο σταδιακή διεύρυνση παρουσίας και σε άλλες περιοχές της Αιγύπτου.

Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή νέων αγορών είναι η δυναμική και το μέγεθος της αγοράς, καθώς και η εξεύρεση κατάλληλων τοπικών συνεργατών που μπορούν να στηρίξουν αποτελεσματικά την ανάπτυξη του brand.

Ανθρώπινο δυναμικό, κυκλική οικονομία και «πράσινες» προδιαγραφές

Η εταιρεία επενδύει στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, τόσο σε επίπεδο back office όσο και στην κατάρτιση των barista, μέσω σεμιναρίων και πρακτικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, υιοθετεί πρακτικές κυκλικής οικονομίας, ανακυκλώνοντας υπολείμματα από συσκευασίες άφρυκτου καφέ, το καβούρδισμα και το τελικό προϊόν των καταστημάτων, τα οποία αξιοποιούνται, μεταξύ άλλων, για παραγωγή καλλυντικών.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης ISO 14001, ενώ οι νέες κτιριακές υποδομές θα ακολουθήσουν προδιαγραφές «πράσινου κτιρίου», βάσει διεθνών προτύπων, ενισχύοντας τον προσανατολισμό σε βιώσιμη λειτουργία.

Επένδυση σε real estate για επέκταση του brand experience

Στα τέλη Νοεμβρίου 2025, η εταιρεία ολοκλήρωσε επένδυση στο real estate στο κέντρο της Αθήνας, η οποία, όπως αναφέρεται, θα συμβάλει στην επέκταση του Cultivos brand experience, προσφέροντας μεγαλύτερη επεκτασιμότητα και ενισχύοντας την ανάπτυξη του brand. Στο πλαίσιο μιας πιο ολιστικής προσέγγισης «από τη φάρμα στο φλιτζάνι», η εταιρεία προαναγγέλλει επιπλέον δράσεις τους επόμενους μήνες.

