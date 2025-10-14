Του Ty Roush

Αρκετές είναι οι περιπτώσεις όπου ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στρέψει τα πυρά του κατά αριστερών ομάδων, για τον συντονισμό της πολιτικής βίας, μετά την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, πολύ περισσότερο δε κατά του Τζορτζ Σόρος, δηλώνοντας ότι θα ξεκινήσει έρευνες για εγχώρια τρομοκρατία κατά ριζοσπαστικών ομάδων και ατόμων, αλλά χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις για οποιαδήποτε παράνομη πράξη του δισεκατομμυριούχου.

Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης έχει δώσει από τότε εντολή σε διάφορα γραφεία εισαγγελέων των ΗΠΑ να συντάξουν σχέδια για τη διερεύνηση της φιλανθρωπικής οργάνωσης του Σόρος, Open Society Foundations, καθώς ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ επανέλαβε τους ισχυρισμούς της δεξιάς ότι “η φιλανθρωπική οργάνωση έχει δωρίσει 80 εκατ. δολάρια σε ομάδες που συνδέονται με την τρομοκρατία ή την εξτρεμιστική βία”, σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times (η Open Society Foundations καταδίκασε τους ισχυρισμούς ως “πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις κατά της κοινωνίας των πολιτών”).

Ωστόσο, όταν προέτρεψε τους εισαγγελείς να ασκήσουν δίωξη στον Σόρος, το υπουργείο Δικαιοσύνης επικαλέστηκε μια έκθεση του Capital Research Center, μιας συντηρητικής ομάδας παρακολούθησης, η οποία δεν αποδεικνύει ρητά ότι η φιλανθρωπική οργάνωση του Σόρος πλήρωσε εν γνώσει της τους δικαιούχους για να παραβιάσουν τον νόμο, ή ότι τα κεφάλαια που έλαβαν από το Open Society Foundations χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη πράξεων βίας ή τρομοκρατίας. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Capital Research Center, Σκοτ Γουόλτερ, δήλωσε στους Times ότι η ομάδα του δεν είχε βρει αποδείξεις ότι η φιλανθρωπική οργάνωση του Σόρος είχε διαπράξει έγκλημα, σημειώνοντας ότι “εκπλήσσονταν” που το υπουργείο Δικαιοσύνης πρότεινε στους εισαγγελείς να χρησιμοποιήσουν την έκθεση.

Οι κατηγορίες του Τραμπ κατά του Σόρος

Ο Τραμπ από καιρό επικρίνει την οικογένεια Σόρος και έχει υποστηρίξει πολλές από τις θεωρίες που αφορούν τον Τζορτζ Σόρος την τελευταία δεκαετία. Σε μια διαφήμιση στο τέλος της πρώτης προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ καταδικάζει το “διεφθαρμένο πολιτικό κατεστημένο” και ισχυρίζεται ότι η κυβέρνησή του θα “ανακτήσει τη χώρα για εσάς”, ενώ εμφανίζονται εικόνες του Σόρος, της πρώην προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, και του διευθύνοντος συμβούλου της Goldman Sachs, Λόιντ Μπλάνκφιν, οι οποίοι είναι όλοι Εβραίοι. Η Αντι-Δυσφημιστική Ένωση και ο γερουσιαστής Αλ Φράνκεν, Δημοκρατικός από τη Μινεσότα, κατήγγειλαν τον Τραμπ για την προώθηση του αντισημιτικού στερεότυπου ότι Εβραίοι ελέγχουν την κυβέρνηση. Το 2023, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ψευδώς ότι ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, ξεκίνησε τη διεξαγωγή έρευνας για τις πληρωμές που έκανε ο Τραμπ στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς για να εξασφαλίσει τη “σιωπή” της, επειδή ο Μπραγκ πληρωνόταν από τον Σόρος. Ο ισχυρισμός του Τραμπ φαίνεται να βασίζεται σε μια δωρεά 1 εκατ. δολαρίων που έκανε ο Σόρος στο Color of Change PAC, το οποίο ξόδεψε σχεδόν 500.000 δολάρια για την υποστήριξη της εκστρατείας του Μπραγκ το 2021, επιπλέον μιας δωρεάς 7 εκατ. δολαρίων που έδωσε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός συνδεδεμένος με το Open Society Foundations στο Color of Change’s 501(c)(4). Ο Σόρος αρνήθηκε την κατηγορία της συνωμοσίας και είπε για τον Μπραγκ: “Δεν τον γνωρίζω” και πίστευε ότι “κάποιοι από τη δεξιά” θα προτιμούσαν να επικεντρωθούν στις “παράλογες” θεωρίες που τον συνδέουν με τον Μπραγκ, παρά στις “σοβαρές κατηγορίες κατά του πρώην προέδρου”.

Γιατί η Open Society αντιμετωπίζει τόσες πολλές συνωμοσίες;

Το Open Society Foundations λειτουργεί ως ένα παγκόσμιο δίκτυο ιδρυμάτων που χορηγούν επιχορηγήσεις ερευνητικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων υπεράσπισης. Η χρηματοδότηση υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό ομάδες, μεγάλες και μικρές, που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Ο Σόρος ίδρυσε το φιλανθρωπικό ίδρυμα το 1979 και άρχισε να χρηματοδοτεί υποτροφίες για μαύρους φοιτητές κολεγίων στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια του απαρτχάιντ, ενώ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, το φιλανθρωπικό ίδρυμα χρηματοδότησε προσπάθειες για την απελευθέρωση της επικοινωνίας στην κομμουνιστική Ανατολική Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια, το Open Society Foundations έχει δεσμεύσει εκατομμύρια για την καταπολέμηση των εθνοτικών διακρίσεων στην Ευρώπη, την προώθηση της πράσινης οικονομικής ανάπτυξης στη Νότια Αμερική και την υποστήριξη ομάδων στις ΗΠΑ που προωθούν την υγεία των γυναικών και τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, μεταξύ άλλων θεμάτων. Ο Άλεξ Σόρος, γιος του Τζορτζ, ανέλαβε τη διεύθυνση του ιδρύματος το 2023.

Συνωμοσιολογικές θεωρίες που διαδόθηκαν στα social media την τελευταία δεκαετία ισχυρίζονται ψευδώς ότι ο Σόρος χρηματοδότησε διαδηλώσεις μετά την εκλογή του Τραμπ το 2016, διαδηλώσεις του κινήματος Black Lives Matter το 2016 και το 2020, καθώς και διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων σε πανεπιστημιουπόλεις, ενώ σύμφωνα με άλλες θεωρίες, ο Σόρος διηύθυνε την Antifa. Τα Ιδρύματα Open Society χρηματοδοτούν οργανώσεις που συχνά συμμετέχουν σε τέτοιες διαδηλώσεις, αλλά δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι χρηματοδοτούν τις διαδηλώσεις άμεσα. Εν τω μεταξύ, η Antifa, ένα αποκεντρωμένο και φαινομενικά χωρίς ηγέτη πολιτικό κίνημα, χαρακτηρίστηκε από τον Τραμπ ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση τον Σεπτέμβριο. Ο πρώην βουλευτής Ματ Γκέιτς, Ρεπουμπλικανός από τη Φλόριντα, και ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ, Ρεπουμπλικανός από το Τέξας, συνέδεσαν ψευδώς τον Σόρος και τη φιλανθρωπική του δράση με την Antifa πολλές φορές την τελευταία δεκαετία, ισχυριζόμενοι ότι ήταν υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση των διαδηλώσεων της Antifa κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Τραμπ. Το 2018, ο Τραμπ κατηγόρησε αβάσιμα τον Σόρος ότι χρηματοδότησε διαμαρτυρίες κατά τη διάρκεια της ακρόασης για τον διορισμό του δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Μπρετ Κάβανο, και πιο πρόσφατα συνέδεσε τον Σόρος με την υποτιθέμενη “αριστερή τρομοκρατία”. Το Open Society Foundations έχει επανειλημμένα αρνηθεί τους ισχυρισμούς ότι έχει πληρώσει διαδηλωτές ή συντονίσει διαμαρτυρίες, προσθέτοντας ότι αντιτίθεται “σε όλες τις μορφές βίας, συμπεριλαμβανομένων των βίαιων διαμαρτυριών”.

24,2 δισ. δολάρια. Αυτό είναι το ποσό που, σύμφωνα με την φιλανθρωπική οργάνωση, έχει δαπανήσει το Ίδρυμα Open Society του Σόρος για τα προγράμματά του σε διάστημα πάνω από τρεις δεκαετίες. Το ίδρυμα διέθεσε περισσότερα από 1,2 δισ. δολάρια πέρυσι, με το μεγαλύτερο μέρος (242 εκατ. δολάρια) να διατίθεται στις ΗΠΑ, ακολουθούμενο από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (117,1 εκατ. δολάρια), την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία (83,7 εκατ. δολάρια) και την Αφρική (69,9 εκατ. δολάρια). Το 2017, ο Σόρος μεταβίβασε 18 δισ. δολάρια από την περιουσία του στο Open Society Foundations, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των δωρεών του από το 1984 σε πάνω από 32 δισ. δολάρια.

Τι γνωρίζουμε για τις πολιτικές πεποιθήσεις του Τζορτζ Σόρος;

Ο Σόρος συνδέεται ευρέως με αριστερές και προοδευτικές ιδέες εδώ και δεκαετίες, ενώ τα Open Society Foundations του έχουν προσφέρει δωρεές σε φιλελεύθερους σκοπούς. Στις ΗΠΑ, ο Σόρος είναι εδώ και δεκαετίες κριτικός του πολέμου κατά των ναρκωτικών, υποστηρίζει τις προσπάθειες για το γάμο ομοφύλων, την προστασία των μεταναστών, προωθεί τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης και είναι ένθερμος υποστηρικτής της νομιμοποίησης της ιατρικής μαριχουάνας, μεταξύ άλλων θεμάτων. Κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2004, ο Σόρος δήλωσε ότι “κεντρικός στόχος της ζωής του” ήταν η ανατροπή του πρώην προέδρου Τζορτζ Μπους, τον οποίο κατηγόρησε ότι καθοδηγούνταν από μια “ιδεολογία υπεροχής”, συγκρίνοντας την προεδρία του με το ναζιστικό καθεστώς. Ο Σόρος δώρισε περίπου 23,6 εκατ. δολάρια σε δημοκρατικές πολιτικές επιτροπές δράσης (PAC), συμπεριλαμβανομένων 12 εκατ. δολαρίων στην Joint Victory Campaign 2004. Ο Σόρος ήταν ένας από τους σημαντικότερους δωρητές των PAC που υποστήριξαν την εκστρατεία του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα το 2008 και το ταμείο για την ορκωμοσία του. Ο Σόρος συνέβαλε με περίπου 6 εκατ. δολάρια στις προσπάθειες υποστήριξης της προεδρικής εκστρατείας της Χίλαρι Κλίντον το 2016. Τα τελευταία χρόνια, ο Σόρος έχει χαρακτηρίσει τον Τραμπ ως “απατεώνα και απόλυτο ναρκισσιστή”, λέγοντας το 2021 ότι “ο κόσμος θα ήταν καλύτερος αν ούτε ο Τραμπ ούτε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ήταν στην εξουσία”.

Πότε ξεκίνησαν οι θεωρίες συνωμοσίας για τον Σόρος;

Οι ευρύτερες επικρίσεις και οι αντισημιτικές κατηγορίες εναντίον του Σόρος έκαναν την εμφάνισή τους τη δεκαετία του 1990, όταν το ταμείο Quantum του στοιχημάτισε εναντίον της βρετανικής λίρας και των νομισμάτων της Ασίας. Ο τότε πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Μαχαθίρ Μοχάμαντ, κατηγόρησε τον Σόρος ότι υποτίμησε σκόπιμα το ρινγκίτ της Μαλαισίας και ισχυρίστηκε ότι μια εβραϊκή συνωμοσία διαταράσσει την οικονομία της, υποστηρίζοντας ότι “ένας Εβραίος προκάλεσε την πτώση του νομίσματος και, συμπτωματικά, ο Σόρος είναι Εβραίος”. Το κυβερνών κόμμα της Ουγγαρίας κατηγόρησε τον Σόρος ότι ηγήθηκε μιας εβραϊκής προσπάθειας το 1992 για την καταστολή της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Ένας εξέχων Ούγγρος πολιτικός της εποχής χαρακτήρισε τον Σόρος μαριονέτα της “Ιερουσαλήμ”. Η ADL δήλωσε ότι ο Σόρος έγινε “αποδιοπομπαίος τράγος” για τις δεξιές ομάδες που αντιτάχθηκαν στην υποστήριξή του σε φιλελεύθερες αιτίες, καθώς το Open Society Foundations επέκτεινε τις δραστηριότητές του. Καθώς ο Σόρος έγινε σύμβολο του εβραϊκού “ελέγχου, πλούτου και εξουσίας”, η κριτική για τις φιλανθρωπικές του προσπάθειες και τις πολιτικές του πεποιθήσεις άρχισε να προωθεί παραδοσιακές αντισημιτικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της θεωρίας του “κουκλοθέατρου”, σύμφωνα με την Αμερικανική Εβραϊκή Επιτροπή.

Συντηρητικοί σχολιαστές κατηγορούν τον Σόρος ότι χειραγωγεί την πολιτική των Δημοκρατικών

Δεξιοί αμερικανοί σχολιαστές άρχισαν να κατηγορούν τον Σόρος ότι χειραγωγεί την πολιτική των Δημοκρατικών, μετά την αντίθεσή του στον Μπους και την οικονομική υποστήριξη που παρείχε στην εκστρατεία του Μπαράκ Ομπάμα. Από το 2010, αρκετοί συντηρητικοί σχολιαστές έχουν στοχεύσει τον Σόρος: ο Γκλεν Μπεκ του Fox News κατηγόρησε τον Σόρος ότι είναι “κουκλοπαίχτης”, ο Μπιλ Ο’Ράιλι χαρακτήρισε τον Σόρος “εξτρεμιστή” που είναι “εξαιρετικά επικίνδυνος”, Ο Rush Limbaugh ισχυρίστηκε ότι ο Σόρος “κινούσε τα νήματα” κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Ομπάμα. Ο παρουσιαστής του InfoWars και δεξιός συνωμοσιολόγος Alex Jones χαρακτήρισε τον Σόρος “κακό”, ισχυρίστηκε ότι ο Σόρος διηύθυνε μια “εβραϊκή μαφία” και οργάνωνε προσπάθειες για την ανατροπή της αμερικανικής κυβέρνησης. Οι επιθέσεις των σχολιαστών εναντίον του Σόρος χαρακτηρίστηκαν ευρέως και καταδικάστηκαν ως αντισημιτικές.

Ο Σόρος κατηγορήθηκε για συνεργασία με τους Ναζί

Μια άλλη αβάσιμη θεωρία συνωμοσίας κυκλοφόρησε στα social media το 2018, σύμφωνα με την οποία ο Σόρος, η οικογένεια του οποίου επέζησε της ναζιστικής κατοχής της Ουγγαρίας και του Ολοκαυτώματος, συνεργάστηκε με τους Ναζί. Το κίνημα πήρε δύναμη μετά την ηθοποιό Ρόζαν Μπαρ, η οποία διέδωσε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας σε μια φρενίτιδα στα social media, γράφοντας: “Ο Τζορτζ Σόρος είναι ένας Ναζί που παρέδωσε τους συναδέλφους του Εβραίους για να δολοφονηθούν στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και έκλεψε τον πλούτο τους”. Το μήνυμα της Μπαρ μοιράστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος αργότερα αρνήθηκε ότι μοιράστηκε “οτιδήποτε αντισημιτικό”. Ο Άλεξ Τζόουνς υποστήριξε τους ισχυρισμούς της Μπαρ και ισχυρίστηκε ότι ο Σόρος παραδέχτηκε τη συνεργασία του με τους Ναζί σε μια συνέντευξη το 1998, αν και ο Σόρος είπε στο “60 Minutes” ότι βίωσε ένα “τεράστιο κακό, μια πολύ προσωπική εμπειρία του κακού”.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ φέρεται να υπηρέτησε υπό τον Σόρος όταν το Quantum Fund στοιχημάτισε κατά της βρετανικής λίρας. Ο Ντέιβιντ Σμικ, σύμβουλος του Σόρος εκείνη την εποχή, δήλωσε στην Times ότι ο Μπέσεντ “μπορούσε να δει τις αδυναμίες με έναν τρόπο που οι περισσότεροι άλλοι άνθρωποι στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν έβλεπαν”.

Πώς ο Τζορτζ Σόρος έγινε δισεκατομμυριούχος;

Το Forbes κατέταξε τον Σόρος ως τον έβδομο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο το 2011, με εκτιμώμενη καθαρή περιουσία 22 δισ. δολαρίων, την πρώτη του φορά μεταξύ των 10 πλουσιότερων. Έπεσε από την πρώτη δεκάδα αφού ο Σόρος διέθεσε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες το 2017, και τώρα κατατάσσεται ως ο 483ος πλουσιότερος άνθρωπος με καθαρή περιουσία που εκτιμάται σε 7,5 δισ. δολάρια. Γεννημένος στην Ουγγαρία το 1930, ο Σόρος έφυγε από τη Βουδαπέστη το 1947 για το Λονδίνο, όπου εργάστηκε ως αχθοφόρος σιδηροδρόμων και σερβιτόρος για να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του στο London School of Economics, σύμφωνα με τη φιλανθρωπική του οργάνωση, το Open Society Foundations. Μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 1956 και εργάστηκε ως έμπορος στη Νέα Υόρκη μέχρι το 1970, όταν ο Σόρος συνίδρυσε το hedge fund του, που αργότερα έγινε γνωστό ως Quantum Fund, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες είχε ετήσια απόδοση επένδυσης 32% μέχρι το 1999. Το Quantum Fund μετατράπηκε σε οικογενειακό γραφείο για τη διαχείριση της περιουσίας της οικογένειας Σόρος το 2011.

