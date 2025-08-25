Κάποιοι λένε ότι στην Ελλάδα ο κόσμος δεν δουλεύει. Κάθεται όλη μέρα με ένα φραπέ (φρέντο στις μέρες μας) στο χέρι και τεμπελιάζει. Άλλοι πάλι, λένε ότι στην Κύπρο οι περισσότεροι θέλουν να εργάζονται 9-5 και είναι ευχαριστημένοι με αυτό. Ισχύει όμως η συγκεκριμένη εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας;

Σύμφωνα με τη Eurostat, η Κύπρος είχε το δεύτερο ψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ το 2024, σε εργαζόμενους που εργάζονται πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα στην κύρια εργασία τους, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 10% των εργαζομένων ηλικίας 20-64, πίσω από την Ελλάδα με 12,4%.

Ειδικότερα, τα στοιχεία της Eurostat αναφέρουν ότι το 2024 το 6,6% των εργαζομένων ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ δούλευαν 49 ή περισσότερες ώρες τη βδομάδα στην κύρια εργασία τους. Από τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα είχε το ψηλότερο ποσοστό εργαζομένων που δούλευαν πάνω από 49 ώρες με 12,4% και ακολουθούσε η Κύπρος με 10% και η Γαλλία με 9,9%. Αντίθετα, το μικρότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Βουλγαρία (0,4%), τη Λετονία (1%) και τη Λιθουανία (1,4%).

Οι πιο πάνω αριθμοί αφορούν την κύρια εργασία. Οι λόγοι όμως δεν καταγράφονται. Εργάζονται περισσότερο γιατί τους αναγκάζει ο προϊστάμενος τους; Εργάζονται για να πληρωθούν περισσότερες υπερωρίες; Κάνουν και δεύτερη δουλειά για να τα βγάζουν πέρα; Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο μύθος των τεμπέληδων δεν φαίνεται να ισχύει.

Αγ.Αγ.