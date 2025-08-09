Οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν τον Ιούλιο σε υψηλό δύο και πλέον ετών, λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών του κρέατος και των φυτικών ελαίων, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO, σημείο αναφοράς για τις τιμές των βασικών προϊόντων, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 130,1 μονάδες τον Ιούλιο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σχέση με τον Ιούνιο, αναφέρει ο FAO.

Πρόκειται για την υψηλότερη μέτρηση από τον Φεβρουάριο του 2023, αν και ο δείκτης ήταν 18,8% κάτω από το ανώτατο επίπεδό του τον Μάρτιο του 2022, μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η άνοδος στις τιμές του κρέατος και των φυτικών ελαίων αντιστάθμισαν τις μειώσεις που παρατηρήθηκαν στα δημητριακά, τα γαλακτοκομικά και τη ζάχαρη, δήλωσε ο FAO.