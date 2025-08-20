Το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού των ΗΠΑ αναμένεται να είναι σχεδόν 1 τρισ. δολάρια υψηλότερο μέσα στην επόμενη δεκαετία σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, σύμφωνα με την Επιτροπή για έναν Υπεύθυνο Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό.

Οι νέες προβλέψεις δείχνουν σωρευτικό έλλειμμα 22,7 τρισ. δολαρίων για την περίοδο 2026-2035, έναντι 21,8 τρισ. που είχε εκτιμήσει τον Ιανουάριο το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), πριν από την ανάληψη της εξουσίας από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το CBO, που λειτουργεί ως ανεξάρτητος οργανισμός προϋπολογισμού, ανακοίνωσε ότι δεν θα εκδώσει φέτος την ενδιάμεση έκθεση και ότι η επόμενη δεκαετής μελέτη θα δημοσιευθεί στις αρχές του 2026.

Για το οικονομικό έτος 2025, η Επιτροπή προβλέπει έλλειμμα 1,7 τρισ. δολαρίων ή 5,6% του ΑΕΠ, ελαφρώς χαμηλότερο από το 1,83 τρισ. του 2024 και την πρόβλεψη του CBO για 1,87 τρισ. τον Ιανουάριο. Ωστόσο, τα ελλείμματα εκτιμάται ότι θα αυξάνονται σταθερά, φτάνοντας τα 2,6 τρισ. δολάρια ή 5,9% του ΑΕΠ το 2035.

Οι εκτιμήσεις περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις του νομοσχεδίου One Big Beautiful Bill Act για φορολογικές μειώσεις και δαπάνες, καθώς και των δασμών Τραμπ. Η Επιτροπή υπολογίζει ότι ο νόμος θα αυξήσει τα ελλείμματα κατά 4,6 τρισ. δολάρια, αλλά τα έσοδα από τους νέους δασμούς θα αποφέρουν 3,4 τρισ. δολάρια την ίδια περίοδο.

Επιπλέον, περιορισμοί σε επιδοτήσεις υγείας και ακυρώσεις κονδυλίων για ξένη βοήθεια και άλλα προγράμματα εκτιμάται ότι θα μειώσουν το έλλειμμα κατά περίπου 200 δισ. δολάρια.

Οι καθαροί τόκοι του εθνικού χρέους αναμένεται να εκτιναχθούν στα 14 τρισ. δολάρια μέσα στη δεκαετία, αυξάνοντας από σχεδόν 1 τρισ. το 2025 σε 1,8 τρισ. το 2035.

Σύμφωνα με εναλλακτικό σενάριο της Επιτροπής, η εικόνα θα είναι πιο επιβαρυμένη: τα ελλείμματα θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά σχεδόν 7 τρισ. δολάρια επιπλέον, εάν ακυρωθούν οι δασμοί Τραμπ μετά από δικαστικές αποφάσεις και αν επεκταθούν οι προσωρινές φορολογικές ελαφρύνσεις. Σε αυτό το σενάριο, το κόστος τόκων θα αυξηθεί κατά 1,6 τρισ. και ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα φτάσει στο 134% το 2035, έναντι 120% στο βασικό σενάριο και 118% στην πρόβλεψη του CBO.