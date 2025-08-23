Μετά την έκρηξη πωλήσεων την περίοδο των lockdowns, η βιομηχανία πολυτελείας αντιμετωπίζει πτώση. Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι όμιλοι όπως η LVMH και η Kering καταγράφουν κάμψη, την ώρα που η αγορά αλλάζει και οι καταναλωτές στρέφονται σε νέες συνήθειες.

Ολυμπιακοί Αγώνες και πλήγμα στο brand

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, τα μετάλλια σχεδιασμένα από τον οίκο Chaumet του ομίλου LVMH παρουσίασαν προβλήματα διάβρωσης, προκαλώντας αρνητική δημοσιότητα. Παράλληλα, τα οικονομικά αποτελέσματα του εξαμήνου έδειξαν πτώση εσόδων κατά 4% και μείωση λειτουργικών κερδών κατά 15%, στα 9 δισ. ευρώ.

Η κρίση ταυτότητας της πολυτέλειας

Ο όμιλος Kering – ιδιοκτήτης των Gucci, Bottega Veneta και Yves Saint Laurent – κατέγραψε επίσης υποχώρηση. Όπως έγραψε η δημοσιογράφος Κάθριν Ζαρέλλα στους New York Times, «η πολυτέλεια βρίσκεται σε θανατηφόρα δίνη». Οι αυξημένες τιμές, οι «εκπτώσεις» στην ποιότητα και η διάθεση αποθεμάτων σε εκπτωτικά καταστήματα απειλούν την αίγλη της πολυτέλειας.

Δασμοί και εμπορικές πιέσεις

Οι αμερικανικοί δασμοί επιβαρύνουν τον κλάδο, με την κυβέρνηση Τραμπ να έχει επιβάλει 15% στις εισαγωγές από την ΕΕ και 39% στα ελβετικά προϊόντα. Οι πιέσεις αυτές πλήττουν ιδιαίτερα την αγορά κρασιού, μόδας και ρολογιών, ενώ η αβεβαιότητα στις διαπραγματεύσεις εντείνει την επιφυλακτικότητα καταναλωτών και επιχειρήσεων.

Η κινεζική αγορά σε μετασχηματισμό

Η Κίνα, που αποτελεί βασικό μοχλό της αγοράς, εμφανίζει ανάμικτη εικόνα. Σήμερα, το 75% των αγορών πολυτελείας γίνεται εντός της χώρας, έναντι μόλις 40% στο παρελθόν. Παράλληλα, η οικονομική επιβράδυνση περιορίζει την κατανάλωση, αναγκάζοντας τις εταιρείες να εστιάσουν σε πιστούς πελάτες, εμπειρία και ποιότητα.

Το μέλλον του κλάδου

Σύμφωνα με την Bain & Company, η αγορά πολυτελείας περνά τη σοβαρότερη κρίση μετά το 2008-2009. Ωστόσο, η αύξηση εισοδημάτων, οι μεταβιβάσεις πλούτου και η ενίσχυση της παγκόσμιας ελίτ δημιουργούν προοπτικές για ανάκαμψη.

Το ζητούμενο για τις εταιρείες είναι σαφές: ανανεωμένη σχέση με τη νέα γενιά, λιγότερη εξάρτηση από λίγους μεγάλους πελάτες και δημιουργία συναισθηματικού δεσμού με το καταναλωτικό κοινό.