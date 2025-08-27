Η γερμανική Rheinmetall εγκαινίασε την Τετάρτη στο Unterlüß, κοντά στο Ανόβερο, το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών στην Ευρώπη, σε μια περίοδο που εντείνονται οι συζητήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας και η Γερμανία επενδύει μαζικά στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεών της.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Άρμιν Πάπεργκερ, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών και αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Το εργοστάσιο, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε το 2024 παρουσία του τότε καγκελάριου Όλαφ Σολτς, είχε αρχικά προγραμματιστεί να λειτουργήσει νωρίτερα, ωστόσο ξεκίνησε δοκιμαστικά το β’ τρίμηνο του 2025. Στόχος είναι έως το 2027 να φτάσει τη μέγιστη δυναμικότητα των 350.000 οβίδων 155mm ετησίως. Το συγκρότημα περιλαμβάνει μονάδες παραγωγής οβίδων και συναρμολόγησης-συσκευασίας.

Η επένδυση ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας. Παράλληλα, από το 2026 θα ξεκινήσει παραγωγή και ρουκετών πυροβολικού.

Η Rheinmetall επεκτείνει το αποτύπωμά της στην Ευρώπη με νέες μονάδες σε Ισπανία, Ουγγαρία και Λιθουανία, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Λετονία και σχεδιάζει εργοστάσιο και στην Ουκρανία, όπου ήδη λειτουργεί κέντρο συντήρησης αρμάτων μάχης. Ο Πάπεργκερ αναφέρθηκε σε καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας, σημειώνοντας ότι το Κίεβο ζητά διπλασιασμό της παραγωγικής ικανότητας με πρόσθετη χρηματοδότηση.

Η εταιρεία έχει ενισχύσει σημαντικά τις πωλήσεις της, με τον τομέα όπλων και πυρομαχικών να καταγράφει έσοδα 724 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025. Πρόσφατα εγκαινίασε και εργοστάσιο στο Weeze, κοντά στα σύνορα με την Ολλανδία, για την παραγωγή τμημάτων αεροσκαφών F-35 της Lockheed Martin.