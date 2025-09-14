Του Γκρεγκουάρ Λόρι*

Το Βέλγιο βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής τον Μάιο, όταν το κοινοβούλιο ψήφισε την κατάργηση ενός νόμου του 2003, που όριζε τη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας.

Η πρόταση που εγκρίθηκε στις 15 Μαΐου επιτρέπει τη δυνατότητα αναβίωσης της ατομικής βιομηχανίας της χώρας στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής νέων σταθμών παραγωγής ενέργειας.

Το αρχικό σχέδιο του Βελγίου για σταδιακή κατάργηση των επτά πυρηνικών αντιδραστήρων του έως το 2025 αναβλήθηκε κατά μια δεκαετία το 2022, λόγω της ενεργειακής αβεβαιότητας που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση συνασπισμού, υπό την ηγεσία των συντηρητικών, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Μπαρτ ντε Βέβερ, ανέλαβε την εξουσία τον Φεβρουάριο και αποφάσισε ότι η μετατόπιση ήταν απαραίτητη για να αντιμετωπίσει τις ενεργειακές προκλήσεις της.

«Γνωρίζουμε ότι είναι μια πηγή ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να επιτύχουμε τους ευρωπαϊκούς κλιματικούς στόχους μας, αλλά είναι επίσης μια άφθονη πηγή ενέργειας», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας του Βελγίου, Ματιέ Μπιέ.

«Έχουμε τρεις στόχους που συμμερίζονται οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Αυτοί είναι η ασφάλεια του εφοδιασμού, η ελεγχόμενη τιμή και η ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Και η πυρηνική ενέργεια πληροί και τα τρία κριτήρια», πρόσθεσε.

Η μία χώρα μετά την άλλη

Το Βέλγιο δεν είναι μόνο του. Άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Γερμανία, η Δανία και η Ιταλία, επανεξετάζουν τις θέσεις τους σχετικά με την πυρηνική ενέργεια.

«Νομίζω ότι προφανώς οφείλεται στην τρέχουσα κατάσταση, με την τεράστια γεωπολιτική αβεβαιότητα και την εξάρτηση από το φυσικό αέριο, η οποία εξακολουθεί να είναι πολύ ισχυρή», δήλωσε ο Adel El Gammal, καθηγητής ενεργειακής γεωπολιτικής στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (ULB).

«Έτσι, φυσικά, οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι από το φυσικό αέριο, πρέπει να το κάνουμε. Η πυρηνική ενέργεια είναι μονόδρομος», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Euronews ο Ελ Γκαμάλ, ο οποίος είναι επίσης γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Ενεργειακής Έρευνας (EERA).

Η ΕΕ διαθέτει περίπου 100 πυρηνικούς αντιδραστήρες σε 12 χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Τσεχική Δημοκρατία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία). Σχεδόν το ένα τέταρτο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην ΕΕ προέρχεται από πυρηνική ενέργεια, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Οι πυρηνικοί σταθμοί εκλύουν λίγους ρύπους στην ατμόσφαιρα, γεγονός που τους έχει καταστήσει μια επιλογή, καθώς τα έθνη σε όλο τον κόσμο αναζητούν καθαρή ενέργεια για να επιτύχουν τους στόχους για την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, η κατασκευή και η κατεδάφισή τους παράγουν μεγάλες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου.

Οι αντίπαλοι επικαλούνται εδώ και δεκαετίες τις προκλήσεις που συνεπάγεται η επεξεργασία ραδιενεργών αποβλήτων μακράς διάρκειας ζωής, για να ασκήσουν πιέσεις κατά των νέων εγκαταστάσεων. Οι ακτιβιστές για το κλίμα λένε επίσης ότι η εξάρτηση από την πυρηνική ενέργεια ενέχει τον κίνδυνο επιβράδυνσης της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η δέσμευση του Μερτς

Η Γερμανία το 2011 δεσμεύτηκε να καταργήσει σταδιακά την πυρηνική ενέργεια, ενισχύοντας έτσι το καθεστώς της ως ηγετικής φωνής του αντιπυρηνικού κινήματος εντός της ΕΕ. Αυτό επιτεύχθηκε τον Απρίλιο του 2023, με το κλείσιμο των τριών τελευταίων σταθμών παραγωγής ενέργειας της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στη Γερμανία στις αρχές του τρέχοντος έτους, ο τότε υποψήφιος και νυν καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε υποσχεθεί να εξετάσει την αναβίωση του τομέα.

Ενώ ο Μερτς δήλωσε τον Ιανουάριο ότι η επαναλειτουργία των πυρηνικών σταθμών της χώρας «πιθανότατα δεν θα ήταν εφικτή», η προεκλογική του δέσμευση σηματοδότησε μια σημαντική ιδεολογική μετατόπιση στο γερμανικό πολιτικό τοπίο.

Τον Μάιο, η κυβέρνηση του Μερτς υπέδειξε ότι θα σταματήσει να εμποδίζει τις προσπάθειες για την ισότιμη μεταχείριση της πυρηνικής ενέργειας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη νομοθεσία της ΕΕ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η Ιταλία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο επαναφοράς της πυρηνικής ενέργειας. Ωστόσο, η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έχει ορίσει το 2030 ως ημερομηνία-στόχο για την επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια, σύμφωνα με τον υπουργό ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Η κυβέρνηση συνασπισμού υποστηρίζει ότι αυτός ο πόρος θα βοηθήσει στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Για παρόμοιους λόγους, η εξαρτώμενη από τον άνθρακα Πολωνία έχει ξεκινήσει ένα τεράστιο πυρηνικό πρόγραμμα. Η Βαρσοβία αποφάσισε το 2022 να κατασκευάσει τον πρώτο της σταθμό παραγωγής ενέργειας, με τον πρώτο αντιδραστήρα να έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία από το 2033.

Πρόσφατα, η Δανία, η οποία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη προσήλωση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ΕΕ, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης μιας 40ετούς απαγόρευσης της πυρηνικής ενέργειας και ότι θα αναλύσει τα πιθανά οφέλη μιας νέας γενιάς τεχνολογιών πυρηνικής ενέργειας.

Επίσης, η Σουηδία ψήφισε νόμο πριν 4 μήνες, για τη χρηματοδότηση μιας νέας γενιάς πυρηνικών αντιδραστήρων.

Εν τω μεταξύ, στην Ισπανία, η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις να επανεξετάσει τη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας μετά το γιγαντιαίο μπλακ άουτ που έπληξε τη χώρα στα τέλη Απριλίου.

Μια μακροπρόθεσμη επιλογή

Ο Ελ Γκαμάλ, της EERA, πρότεινε δύο στρατηγικές για την επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια, οι οποίες δεν είναι περιοριστικές, αλλά πολύ διαφορετικές ως προς την ανάπτυξή τους.

«Το πρώτο είναι η επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων όσο το δυνατόν περισσότερο. Και εδώ, θα έλεγα ότι αν μπορεί να γίνει υπό καθιερωμένες συνθήκες ασφαλείας, θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν περισσότερο. Είναι αυτονόητο», εξήγησε.

«Από την άλλη πλευρά, η επανεκκίνηση μιας νέας πυρηνικής βιομηχανίας ή η επανεκκίνηση της κατασκευής νέων αντιδραστήρων είναι πολύ πιο περίπλοκη, επειδή πρώτα απ ‘όλα, οι προϋπολογισμοί που απαιτούνται είναι εξαιρετικά μεγάλοι», πρόσθεσε ο Ελ Γκαμάλ. «Έπειτα, υπάρχει ο χρόνος που χρειάζεται για να κατασκευαστεί ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας. Χρειάζονται περίπου δέκα χρόνια».

«Δεδομένης της επείγουσας ανάγκης για στρατηγική αυτονομία και κλιματική αλλαγή, αυτό αποτελεί μείζον πρόβλημα», είπε. Πόσο μάλλον που «οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τίθενται σε λειτουργία πολύ πιο γρήγορα».

Η οικοδόμηση μιας βιομηχανίας ατομικής ενέργειας σημαίνει μακροπρόθεσμη θεώρηση και πρόβλεψη του κόστους των διαφόρων ενεργειακών πόρων σε μια εκτεταμένη χρονική περίοδο.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο Ελ Γκαμάλ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βασίζονται σε μια λογική μείωσης του κόστους και αύξησης της τεχνολογίας, «ενώ στις ώριμες τεχνολογίες, όπως η πυρηνική ενέργεια, το κόστος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις πρώτες ύλες, δηλαδή το τσιμέντο, τον χάλυβα, με άλλα λόγια, πρώτες ύλες των οποίων το κόστος τείνει να αυξάνεται».

Αλλά η πυρηνική ενέργεια και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι αντιφατικές στρατηγικές· μπορούν να συμβαδίζουν, τόνισε.

Σε μια προσπάθεια να φέρει βεβαιότητα στον κλάδο, ο υπουργός Ενέργειας του Βελγίου, Μπιχέτ, πρότεινε τη δημιουργία κοινών έργων και επενδύσεων σε πολλά κράτη, τα οποία, όπως είπε, «θα μειώσουν το κόστος και θα σταθεροποιήσουν τις επενδύσεις, δίνοντας στις εταιρείες εμπιστοσύνη».

* Από το Euronews