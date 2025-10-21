Η Apple κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ στη μετοχή της, καθώς οι επενδυτές ανταποκρίνονται θετικά στα στοιχεία για την ισχυρή ζήτηση του iPhone 17. Η χρηματιστηριακή αξία του τεχνολογικού κολοσσού πλησιάζει τα 4 τρισ. δολάρια, γεγονός που την φέρνει πιο κοντά στο να γίνει η τρίτη εταιρεία παγκοσμίως που επιτυγχάνει αυτό το ορόσημο.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Counterpoint, οι πωλήσεις της σειράς iPhone 17 ξεπέρασαν το αντίστοιχο προηγούμενο μοντέλο στις ΗΠΑ και την Κίνα, καταγράφοντας αύξηση 14% στις πρώτες δέκα ημέρες διάθεσης.

Η μετοχή της Apple σημείωσε άνοδο άνω του 4%, φτάνοντας στα 262,9 δολάρια, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 3,9 τρισ. δολάρια. Η Apple παραμένει η δεύτερη πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, πίσω από την Nvidia, η οποία κυριαρχεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών.

Από τις πιέσεις στην εκτόξευση

Νωρίτερα φέτος, η μετοχή της Apple είχε δεχθεί πιέσεις, λόγω ανησυχιών για τον ανταγωνισμό στην κινεζική αγορά και για τις εμπορικές εντάσεις – δασμούς μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Ωστόσο, από τις αρχές Αυγούστου, η εικόνα άλλαξε. Η Apple ανακοίνωσε επενδύσεις 100 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, γεγονός που βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα και οδήγησε τη μετοχή σε σταθερή ανοδική πορεία.