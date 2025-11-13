Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πυροδοτήσει ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά ράλι της τελευταίας δεκαετίας, όμως το απότομο sell-off της προηγούμενης εβδομάδας λειτούργησε ως reality check, αναζωπυρώνοντας τους φόβους ότι η νέα «μανία» μπορεί να πλησιάζει τα όρια μιας φούσκας τύπου dotcom.

Σε μία μόλις συνεδρίαση, χάθηκαν περίπου 500 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση από τις παγκόσμιες αγορές ημιαγωγών, καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες για τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις εταιρειών που στηρίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι επενδυτές στοιχημάτισαν σε τεράστια αύξηση της ζήτησης για υπολογιστική ισχύ, οδηγώντας εταιρείες όπως η Nvidia σε ιστορικά υψηλά.

Οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι, από Alphabet και Meta έως Microsoft και Amazon, έχουν ήδη κινητοποιήσει δαπάνες-μαμούθ. Μόνο στο τρίτο τρίμηνο οι επενδύσεις άγγιξαν τα 80 δισ. δολάρια, ενώ μέχρι το τέλος του 2026 υπολογίζεται ότι θα φθάσουν τα 440 δισ. δολάρια.

Αφορμή για τη βίαιη αντίδραση αποτέλεσε το νέο στοίχημα του Michael Burry, γνωστού από την κρίση του 2008, εναντίον της Palantir και της Nvidia — κίνηση που προκάλεσε κύμα ρευστοποιήσεων, επιτείνοντας τις ήδη αυξημένες ανησυχίες για την κερδοφορία και το ύψος των αποτιμήσεων.

Παράλληλα, τα «καμπανάκια» από επικεφαλής της Wall Street για πιθανή διόρθωση 10%-20% στις μετοχές ενίσχυσαν το κλίμα επιφυλακτικότητας, ενώ οι αναθεωρημένες προσδοκίες για τις μειώσεις επιτοκίων της Fed και ο φόβος παρατεταμένου shutdown στην αμερικανική κυβέρνηση επιβάρυναν το επενδυτικό περιβάλλον.

Οι προειδοποιήσεις των επικεφαλής της Wall Street

Στο περιθώριο του Global Financial Leaders’ Investment Summit στο Χονγκ Κονγκ, κορυφαίοι τραπεζίτες μίλησαν για ενδεχόμενη διόρθωση:

Ο Ted Pick ( Morgan Stanley ) εκτίμησε ότι μια πτώση 10%-15% είναι πιθανή και «υγιής».

) εκτίμησε ότι μια πτώση είναι πιθανή και «υγιής». Ο David Solomon ( Goldman Sachs ) προέβλεψε πιθανή διόρθωση 10%-20% μέσα στους επόμενους 12-24 μήνες.

) προέβλεψε πιθανή διόρθωση μέσα στους επόμενους 12-24 μήνες. Ο Jamie Dimon (JP Morgan) είχε επίσης προειδοποιήσει για αυξημένο κίνδυνο σημαντικής διόρθωσης.

Οι ίδιοι υπογράμμισαν ότι παρά την εσφαλμένη ευφορία, τέτοιες διορθώσεις είναι φυσιολογικές.

Η επιστροφή της πειθαρχίας

Ο Nigel Green (deVere Group) σημειώνει ότι οι αποτιμήσεις της ΑΙ επεκτείνονται πολύ ταχύτερα από τα κέρδη:

«Οι αγορές ζητούν πλέον στοιχεία, όχι προσδοκίες», αναφέρει, επισημαίνοντας πως η διόρθωση επαναφέρει την αναγκαία επενδυτική πειθαρχία.

Η αγορά, σημειώνει, καλείται να ξεχωρίσει τις εταιρείες με απτή παραγωγικότητα από εκείνες που στηρίζονται αποκλειστικά στον ενθουσιασμό.

Οι μεγάλοι οίκοι που δεν βλέπουν “φούσκα”

Παρά το κλίμα ανησυχίας, κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι παραμένουν αισιόδοξοι: