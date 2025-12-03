Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την υιοθέτηση στόχων «made in Europe» έως και 70% για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων – μεταξύ των οποίων και τα αυτοκίνητα – στο πλαίσιο προσπάθειας απεξάρτησης από την Κίνα και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η πρόταση, που αναμένεται να παρουσιαστεί στις 10 Δεκεμβρίου, προβλέπει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα υποχρεωθούν να χρησιμοποιούν υψηλότερο ποσοστό ευρωπαϊκών εξαρτημάτων, γεγονός που ενδέχεται να επιβαρύνει τις επιχειρήσεις της ΕΕ με άνω των €10 δισ. ετησίως, λόγω υψηλότερου κόστους παραγωγής.

Πίεση για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής

Την πρωτοβουλία επιβλέπει ο Γάλλος επίτροπος Στεφάν Σεζουρνέ, σε συνέχεια των σταθερών γαλλικών πιέσεων υπέρ της ευρωπαϊκής βιομηχανικής αυτονομίας, καθώς η ΕΕ προσπαθεί να ανταγωνιστεί τις φθηνές ασιατικές εισαγωγές και να προστατεύσει τη βιομηχανία της, η οποία αντιμετωπίζει επιβράδυνση.

Αξιωματούχος της ΕΕ ανέφερε ότι η πρόταση επιχειρεί μια «λεπτή ισορροπία» μεταξύ αναγκαίας προστασίας της ευρωπαϊκής παραγωγής και διατήρησης του ανοιχτού εμπορίου, στοιχείο που χαρακτηρίζει το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο.

Διαφοροποιημένοι στόχοι ανά τομέα

Τρεις κοινοτικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το μέτρο εξετάζεται στο πλαίσιο της νέας βιομηχανικής πολιτικής της ΕΕ, σημειώνοντας πως οι στόχοι θα διαφέρουν ανά κλάδο, ανάλογα:

με τη στρατηγική σημασία κάθε τομέα

κάθε τομέα με τον βαθμό εξάρτησης από την Κίνα ή άλλες τρίτες χώρες

Οι συζητήσεις κινούνται στο πλαίσιο των ευρύτερων προσπαθειών των Βρυξελλών για ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού και στήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό.