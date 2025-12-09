Οι αποδόσεις των γερμανικών κρατικών ομολόγων κινήθηκαν τη Δευτέρα σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από το 2011, ενισχύοντας τις ανησυχίες για το κόστος χρηματοδότησης του γερμανικού Δημοσίου. Η απόδοση του τριακονταετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,463%, ενώ το δεκαετές, το οποίο λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τα spreads στην Ευρωζώνη, έφτασε στο 2,837%.

Αναλυτές που μίλησαν στο Reuters σημειώνουν ότι το υψηλότερο κόστος δανεισμού επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο Γιενς Όλιβερ Νίκλας, αναλυτής της κρατικής τράπεζας LBBW στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, δήλωσε ότι η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού γίνεται «όλο και πιο ακριβή», ενώ το χρέος επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά της Γερμανίας.

Η ανοδική τάση δεν αποτελεί έκπληξη για τις αγορές. Τον Μάρτιο, οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων είχαν ήδη αγγίξει επίπεδα δεκαπενταετίας μετά τις ανακοινώσεις για το πακέτο 500 δισ. ευρώ, πριν υποχωρήσουν και παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για 17 μήνες. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αποδόσεις ακολουθούν εκ νέου ανοδική πορεία.

Παρά την τάση αυτή, η Γερμανία εξακολουθεί να διατηρεί την πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑΑ από τους κορυφαίους οίκους, με τις ανησυχίες για τα επίπεδα χρέους και τον πληθωρισμό να θεωρούνται ακόμη πιο έντονες σε άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Στη Μεγάλη Βρετανία, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου είχε φτάσει τον Σεπτέμβριο το 5,68%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1998 και ρεκόρ για χώρα της G7.

Σύμφωνα με το Reuters, στην άνοδο των αποδόσεων στη Γερμανία συμβάλλουν επίσης η πιθανότητα νέων αυξήσεων επιτοκίων, οι δημογραφικές πιέσεις στα ασφαλιστικά ταμεία και οι μαζικές ρευστοποιήσεις ιαπωνικών ομολόγων, που επηρεάζουν ευρύτερα το επενδυτικό κλίμα.

Η εικόνα έρχεται σε αντίθεση με την περίοδο 2019–2020, όταν οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων ήταν αρνητικές και οι πιστωτές ουσιαστικά πλήρωναν για να δανείζουν τη Γερμανία.

Πηγές: Reuters, dpa – Deutsche Welle