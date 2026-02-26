Πτώση 6% κατέγραψαν τα έσοδα της Warner Bros στο τρίμηνο, με τον όμιλο ψυχαγωγίας να βρίσκεται παράλληλα στο επίκεντρο έντονων σεναρίων και ανταγωνιστικών προτάσεων εξαγοράς.

Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε σχεδόν 9,5 δισ. δολάρια, επίπεδο που κινήθηκε κοντά στις εκτιμήσεις των αναλυτών, σύμφωνα με σχετική δημοσκόπηση. Η εταιρεία πρόσθεσε 3,5 εκατ. νέους συνδρομητές στις υπηρεσίες streaming, ανεβάζοντας τον παγκόσμιο αριθμό τους στα 131,6 εκατ..

Ο τομέας του streaming εμφάνισε αύξηση εσόδων 5%, στα 2,8 δισ. δολάρια, ωστόσο τα προσαρμοσμένα κέρδη μειώθηκαν κατά 4%, στα 393 εκατ. δολάρια, λόγω της λήξης μη κατονομαζόμενης συμφωνίας διανομής.

Αντίθετα, οι παραδοσιακές δραστηριότητες δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις. Τα προσαρμοσμένα έσοδα του τομέα κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο υποχώρησαν κατά 23%, στα 728 εκατ. δολάρια. Στην τηλεοπτική μονάδα, τα έσοδα μειώθηκαν στα 4,2 δισ. δολάρια (πτώση 12% σε ετήσια βάση), ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,4 δισ. δολάρια, καταγράφοντας βουτιά 27% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Στο μέτωπο των εταιρικών εξελίξεων, το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη αποφανθεί κατά πόσο η αναθεωρημένη πρόταση της Paramount είναι ανώτερη από το σενάριο συγχώνευσης με το Netflix. Όπως σημειώνεται, σε περίπτωση που προκύψει ανώτερη συμφωνία, το Netflix θα έχει τέσσερις εργάσιμες ημέρες για να αναθεωρήσει την προσφορά του.

Η εξέλιξη αυτή διατηρεί τον όμιλο στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, σε μια περίοδο που οι πιέσεις στα παραδοσιακά μέσα και οι επιπτώσεις προηγούμενων απεργιακών κινητοποιήσεων συνεχίζουν να επηρεάζουν τα οικονομικά μεγέθη του κλάδου.