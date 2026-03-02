Σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές καταγράφονται παγκοσμίως, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριων χώρων και έντονες πιέσεις στις μετοχές των αεροπορικών εταιρειών, ενόψει μάλιστα της κρίσιμης θερινής περιόδου.

Οι αεροπορικές του Περσικού Κόλπου προχώρησαν σε παράταση των αναστολών, προκαλώντας χάος σε ορισμένους από τους πιο πολυσύχναστους αεροπορικούς κόμβους παγκοσμίως. Η Emirates ανέστειλε όλες τις πτήσεις από και προς το Ντουμπάι έως τις 3 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη, προειδοποιώντας ότι οι διαταραχές ενδέχεται να συνεχιστούν έως την Πέμπτη. Αντίστοιχα, η Etihad Airways παρέτεινε τις ακυρώσεις, ενώ η Qatar Airways ανακοίνωσε πλήρη αναστολή πτήσεων από και προς τη Ντόχα, λόγω κλεισίματος του εναέριου χώρου του Κατάρ.

Οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν και στην Ασία, με την Cathay Pacific Airways να ακυρώνει υπηρεσίες προς τη Μέση Ανατολή έως τις 5 Μαρτίου, ενώ στην Ινδία η IndiGo παρέτεινε τις αναστολές πτήσεων μέχρι την Τρίτη.

Στις ευρωπαϊκές αγορές, οι μετοχές του κλάδου δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα. Η Lufthansa υποχωρεί κατά 11%, η International Consolidated Airlines Group χάνει 13% και η Air France-KLM καταγράφει πτώση 10%, εν μέσω ανησυχιών ότι η σύγκρουση θα περιορίσει τη ζήτηση για ταξίδια.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επιβαρύνει περαιτέρω τον κλάδο, αυξάνοντας το κόστος καυσίμων, ενώ τα κλειστά FIR αναγκάζουν πολλά αεροσκάφη να ακολουθούν μακρύτερες διαδρομές, με πρόσθετο λειτουργικό κόστος. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντοναλτ Τραμπ, δήλωσε ότι η εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, πάνω από 20.000 επιβάτες επηρεάστηκαν από τις αναστολές, με δεκάδες χιλιάδες να παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή. Παράλληλα, αρκετά αεροδρόμια στον Κόλπο βρέθηκαν στο επίκεντρο επιθέσεων με πυραύλους και drones, ως αντίποινα του Ιράν στις ισραηλινο-αμερικανικές επιθέσεις.

Το αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσε έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες μετά από αναχαίτιση drone, ενώ το αεροδρόμιο του Ντουμπάι –ο πιο πολυσύχναστος διεθνής κόμβος παγκοσμίως– ανέφερε ζημιές σε αίθουσα με τέσσερις τραυματισμούς προσωπικού. Επιθέσεις με drones αναφέρθηκαν επίσης στα αεροδρόμια του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, με υλικές ζημιές και ελαφρούς τραυματισμούς εργαζομένων.

Αν και η περιοχή έχει βιώσει επαναλαμβανόμενους περιορισμούς εναέριου χώρου τα τελευταία δύο χρόνια, παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι αναστολή πτήσεων τέτοιας κλίμακας είναι άνευ προηγουμένου. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας ανέφερε ότι οι εγχώριοι αερομεταφορείς ακύρωσαν 410 πτήσεις το Σάββατο και αναμένονται άλλες 444 την Κυριακή, ενώ αεροπορικές από τον Καναδά έως την Ευρώπη και τη Σιγκαπούρη έχουν αναστείλει υπηρεσίες προς τη Μέση Ανατολή.

