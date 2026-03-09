Ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, ανακοίνωσε την επιβολή ανώτατου ορίου στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ασκεί πιέσεις στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου.

«Σήμερα θα λάβουμε μέτρα για να περιορίσουμε την αύξηση των τιμών της ενέργειας και να προστατεύσουμε το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της Κροατίας», δήλωσε ο Πλένκοβιτς κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση θα θέσει σε εφαρμογή από αύριο Τρίτη πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, καθιστώντας την Κροατία μία από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιχειρούν να συγκρατήσουν τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην αντλία.

Συγκεκριμένα, το ανώτατο όριο για την τιμή του πετρελαίου κίνησης θα καθοριστεί στα 1,55 ευρώ ανά λίτρο, αποτρέποντας μια αναμενόμενη αύξηση έως τα 1,72 ευρώ. Παράλληλα, η τιμή της βενζίνης θα παραμείνει στο επίπεδο των 1,50 ευρώ ανά λίτρο, αντί μιας πιθανής ανόδου στα 1,55 ευρώ.

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν σήμερα τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η άνοδος συνδέεται με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο.