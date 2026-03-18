Ρωσικά δεξαμενόπλοια με φορτία αργού πετρελαίου που είχαν αρχικά προορισμό την Κίνα αλλάζουν πορεία εν πλω και κατευθύνονται προς την Ινδία, καθώς το Νέο Δελχί αυξάνει τις αγορές του από τη Μόσχα εν μέσω ανακατατάξεων στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Aqua Titan, το οποίο μεταφέρει ρωσικό αργό τύπου Urals και πλέον αναμένεται να φτάσει στην Ινδία στις 21 Μαρτίου, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Το δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax είχε φορτώσει από λιμάνι της Βαλτικής στα τέλη Ιανουαρίου και αρχικά είχε δηλώσει ως προορισμό το κινεζικό λιμάνι Ριζάο, πριν πραγματοποιήσει στροφή 180 μοιρών στα ύδατα της Νοτιοανατολικής Ασίας στα μέσα Μαρτίου.

Η αλλαγή πορείας σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά το πράσινο φως των ΗΠΑ προς την Ινδία για προσωρινή αύξηση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, με στόχο να καλυφθεί μέρος των απωλειών προμήθειας από τη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι ινδικές εταιρείες διύλισης αγόρασαν 30 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου μέσα στην εβδομάδα που ακολούθησε την αμερικανική έγκριση, ενισχύοντας άμεσα τις ροές από τη Ρωσία προς την ινδική αγορά.

Την ίδια ώρα, περισσότερες χώρες φαίνεται να επανέρχονται στις αγορές ρωσικού αργού, γεγονός που μεταβάλλει τη γεωγραφία της ζήτησης. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να περιορίσει τον αποκλειστικό ρόλο που είχε η Κίνα ως βασικός αγοραστής τους τελευταίους μήνες, μετά τη μείωση των αγορών από την Ινδία.

Η επιστροφή αγοραστών, μεταξύ των οποίων φέρονται να περιλαμβάνονται η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τις τιμές του πετρελαίου, καθώς αυξάνεται ο ανταγωνισμός για τα διαθέσιμα ρωσικά φορτία.

Σύμφωνα με τη Vortexa, τουλάχιστον επτά δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο άλλαξαν προορισμό εν πλω, εγκαταλείποντας την αρχική πορεία προς την Κίνα και στρεφόμενα προς την Ινδία.

Αντίστοιχη είναι και η πορεία του Suezmax Zouzou N., το οποίο κατευθύνεται προς το λιμάνι Sikka της Ινδίας, με εκτιμώμενη άφιξη στις 25 Μαρτίου. Σύμφωνα με την Kpler, το πλοίο μεταφέρει αργό πετρέλαιο από το Καζακστάν και είχε αποπλεύσει από το Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας με αρχική κατεύθυνση προς τα ανοικτά του Ριζάο, πριν αλλάξει και αυτό ρότα στις αρχές Μαρτίου.

Η μεταστροφή αυτή αποτυπώνει τις νέες ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι αποφάσεις των μεγάλων δυνάμεων και οι ανάγκες εφοδιασμού επανακαθορίζουν τις εμπορικές διαδρομές και τους βασικούς αγοραστές του ρωσικού αργού.