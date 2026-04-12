Το Υπουργείο Μεταφορών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι η ναυσιπλοΐα θα αποκατασταθεί πλήρως για όλους τους τύπους σκαφών και πλοίων στον Περσικό Κόλπο από την Κυριακή.

Σε χθεσινή του δήλωσή του, το Υπουργείο ανέφερε ότι η ναυσιπλοΐα θα επιτρέπεται από τις 6 π.μ. έως τις 6 μ.μ. για όλους τους τύπους σκαφών. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση, τα σκάφη με άδεια αλιείας επιτρέπεται να πλέουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το Υπουργείο προέτρεψε τους χειριστές να συμμορφωθούν με την οδηγία και να διασφαλίσουν ότι όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός ασφάλειας και προστασίας είναι διαθέσιμος και λειτουργεί πριν και κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, προκειμένου να διατηρηθούν τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας για όλα τα ταξίδια.

Δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση από το Ιράν, το οποίο ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, σχετικά με το αν υπάρχει συντονισμός με το Κατάρ.