Τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs αποτελούν ένα καινούργιο και συνάμα μοναδικό θεσμό για την Κύπρο, με στόχο την επιβράβευση νέων επιχειρηματιών κάτω των 35 χρόνων, οι οποίοι δημιούργησαν τη δική τους start up επιχείρηση στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα τελευταία 5 χρόνια

Τρίτο βραβείο, ύψους € 10.000, στην Ευδοκία Χατζηαδάμου, για το Coffee and Donuts Shop «Luluki», https://www.instagram.com/lulukidonuts/?hl=en

O Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, Δημιουργός και Ιδιοκτήτης της easy family of brands (www.easy.com & www.easyHistory.info) και Ιδρυτής και Πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.com.cy/) βράβευσε για πρώτη φορά τη νεανική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο, απονέμοντας τα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2023”.

Συγκεκριμένα, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 23 στο Stelios Philanthropic Foundation στην οδό Μάρκου Δράκου 5 στη Λευκωσία, ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου προσέφερε συνολικά 60,000 ευρώ στις τρεις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες, οι οποίες και διακρίθηκαν ανάμεσα σε 23 συμμετοχές (1ο Βραβείο 30,000€, 2ο Βραβείο 20,000€, 3ο Βραβείο 10,000€).

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου συνεχάρη τους τρεις νικητές μέσω zoom, ενώ η κυρία Ρένα Ρουβιθά – Πάνου, Μέλος του ΔΣ του Stelios Philanthropic Foundation με βάση την Κύπρο, απένειμε με φυσική παρουσία τα Βραβεία στους τρεις διακριθέντες, στην παρουσία εκπροσώπων των ΜΜΕ.

Το πρώτο βραβείο, ύψους € 30.000, απέσπασε ο Θεόδωρος Παναγίδης, ιδιοκτήτης του καφεστιατορίου «Σταυρός» στον Πεδουλά.

Ο «Σταυρός» ήταν ένα μεγάλο όνειρο που ο Θεόδωρος Παναγίδης κατάφερε να κάνει πραγματικότητα. Το καφεστιατόριο βρίσκεται στον Πεδουλά και αποτελεί σημείο συνάντησης ανθρώπων από πολλές χώρες του κόσμου. Σε ένα άνετο και

φιλόξενο χώρο, με μαγευτική θέα, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα, με παραδοσιακές Κυπριακές συνταγές, τα οποία κερδίζουν αμέσως τις εντυπώσεις. Ο Θεόδωρος Παναγίδης δήλωσε: «Το χρηματικό έπαθλο θα συνδράμει στην επέκταση του «Σταυρού», ώστε να καταστεί ένας ενιαίος χώρος εστίασης, διαμονής και χαλάρωσης για τους τουρίστες, με κύριο άξονα την ανάδειξη και προώθηση της κυπριακής παράδοσης και κουλτούρας».

Το δεύτερο έπαθλο, ύψους € 20.000, απονέμεται στον Hasan Siber, για την εταιρεία παραγωγής λαδιού «Colive Ltd»

Με όραμα έναν πιο ειρηνικό κόσμο η Colive Ltd παράγει παρθένο ελαιόλαδο, από τις ελιές που ευδοκιμούν και στις δύο πλευρές του νησιού. Στόχος είναι η οικονομική συνεργασία ανάμεσα στις δύο κοινότητες, μέσα από την παραγωγή προϊόντων με βάση την ελιά. Όλα τα έσοδά από την παραγωγή διατίθενται για την οικοδόμηση μιας μεγαλύτερης κοινότητας αγροτών και τροφίμων, σε ζώνες συγκρούσεων, με απώτερο σκοπό την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης. Ο Hasan Siber ανέφερε ότι: «Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε ένα από τα βραβεία “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus”. Το έπαθλο αυτό θα μας βοηθήσει να επεκτείνουμε την επιχείρησή μας και να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο την Κύπρο στο εξωτερικό».

Το τρίτο βραβείο, ύψους € 10.000, στην Ευδοκία Χατζηαδάμου, για το «Luluki Coffee and Donuts Shop», στην Αγλαντζιά.

Στo Luluki, ο πιο μυρωδάτος καφές και τα νοστιμότερα donuts συναντώνται αρμονικά. Συνδυάζοντας κλασσικές και αντισυμβατικές γεύσεις, αλλά και Vegan επιλογές, το Luluki προσφέρει μια ποικιλία προϊόντων, όπως Donut pancakes, Sweet donut burgers, Donut sandwiches, donut bites και Donut tower cakes. Όπως δήλωσε η Ευδοκία Χατζηαδάμου: «Το βραβείο θα βοηθήσει στη βελτίωση των μεθόδων και τεχνικών της εκπαίδευσης, καθώς και των στρατηγικών marketing, ενώ θα συμβάλει παράλληλα στην περαιτέρω αναγνωρισιμότητα του brand μας».

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου στη διάρκεια της Τελετής Απονομής των Βραβείων δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί για πρώτη φορά φέτος βραβεύουμε τη νεανική επιχειρηματικότητα και στην Κύπρο. Συγχαρητήρια σε όλους τους νικητές και τους υποψήφιους! Για πρώτη χρονιά, λάβαμε 23 αιτήσεις με σπουδαίες προτάσεις, οι οποίες κατέστησαν πάρα πολύ δύσκολο το έργο της τελικής επιλογής. Γι’ αυτό και καλώ τους υποψήφιoυς να κάνουν εκ νέου αίτηση και του χρόνου μαζί με άλλους νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus. Είμαι πραγματικά περήφανος, γιατί επιλέξαμε 3 άξιες νεοφυείς εταιρείες, από τις οποίες οι δύο εντάσσονται στον τομέα της φιλοξενίας και μια στον τομέα παραγωγής κορυφαίων γεωργικών προϊόντων προς λιανική πώληση. Το γεγονός ότι ένας από τους τρεις νικητές διευθύνει μια επιχείρηση στη γενέτειρα του αείμνηστου πατέρα μου, Λουκά Χατζηιωάννου, τον Πεδουλά, κάνει τη σημερινή τελετή βράβευσης ακόμα πιο ξεχωριστή. Όπως και το γεγονός ότι ο ιδιοκτήτης της Colive Ltd, είναι ένας σταθερός φίλος του Ιδρύματος, αφού η εταιρεία του που βραβεύεται σήμερα ως μια ακμάζουσα επιχείρηση, εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου, είχε βραβευτεί και παλαιότερα, στο πλαίσιο των Δικοινοτικών Βραβείων».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2023” αποτελούν την πρώτη διοργάνωση στο νησί, ακολουθώντας τα αντίστοιχα βραβεία για νέους επιχειρηματίες στην Ελλάδα, τα οποία πραγματοποιούνται από το 2008.

Τα “Stelios Awards for Young Entrepreneurs” στοχεύουν να καταστούν θεσμός στην Κύπρο και να καθιερωθούν παράλληλα όπως και τα Stelios Bi-Communal Awards, τα οποία επιβραβεύουν τη Δικοινοτική Επιχειρηματική Συνεργασία από το 2009. Τα δικοινοτικά βραβεία Stelios Bi-Communal Awards επιστρέφουν τον ερχόμενο Νοέμβριο προσκαλώντας τις ενδιαφερόμενες δικοινοτικές επιχειρηματικές ομάδες (1 Ελληνοκύπριος, 1 Τουρκοκύπριος), να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2024. Η τελετή βράβευσης έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2024, και οι δέκα δικοινοτικές ομάδες που θα διακριθούν θα λάβουν 20,000 ευρώ η κάθε μια, με το συνολικό ποσό των βραβεύσεων να ανέρχεται στις 200,000 ευρώ.