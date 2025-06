Tα εγκαίνια του νέου, εμβληματικού γραφειακού χώρου της M.Residence, στο «The House of M», πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαΐου, σε ένα βράδυ αφιερωμένο στην καινοτομία, την εξέλιξη και τη διαμόρφωση του μέλλοντος του real estate στην Κύπρο.

Στιγμιότυπο από την βραδιά με τους Νικόλα Μιχαλιά, Φαίη Σκορδά, Τάσο Τρύφωνος

Την εκδήλωση παρουσίασαν η Φαίη Σκορδά και ο Τάσος Τρύφωνος, οι οποίοι με χιούμορ, συγκίνηση και θαυμασμό παρουσίασαν την εντυπωσιακή πορεία της εταιρείας από το 2017 μέχρι σήμερα. Οι παρουσιαστές αναφέρθηκαν στο όραμα, τις διακρίσεις, τα τεχνολογικά άλματα και την επιδραστική παρουσία της M.Residence, χαρακτηρίζοντάς την ως σημείο αναφοράς στον χώρο του PropTech. Ιδιαίτερο στιγμιότυπο τη βραδιάς αποτέλεσαν τα πυροτεχνήματα και η live εμφάνιση της artist Μαριάννας Βούλγαρη που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Χρυστάλλα Στυλιανού, Αναστασία Πιερίδη, Νικόλας Μιχαλιάς, Μαριγιάννα Αντωνίου, Connie Romero, Νικολίνα Κυπριανού, Μαριάννα Λόρδου, Μαρία Κυριάκου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Νικόλας Μιχαλιάς, ιδρυτής και CEO της M.Residence και η ομάδα του, υποδέχτηκαν πάνω από 300 developers, επιχειρηματίες, προσωπικότητες και φίλους της εταιρίας, απευθύνοντας έναν ιδιαίτερα προσωπικό και συναισθηματικό χαιρετισμό, ευχαριστώντας όλους όσοι τον ενέπνευσαν και στήριξαν το όραμα του brand.

Νικόλας Μιχαλιάς

Το event διοργάνωσε το boutique communication agency, Cal Creative Communication.

Ποια είναι η M.Residence

Η M.Residence ιδρύθηκε το 2017 με όραμα να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που οι άνθρωποι αγοράζουν και πωλούν ακίνητα. Από την πρώτη κιόλας συμφωνία της μέχρι την ένταξή της στα κορυφαία διεθνή δίκτυα Leading Real Estate Companies of the World και Luxury Portfolio International, η εταιρεία έχει διανύσει μια ταχύρρυθμη και αξιοθαύμαστη πορεία. Πρωτοπόρος στον χώρο του PropTech, η M.Residence έχει λανσάρει καινοτόμες πλατφόρμες όπως το M.Residence Now και το RentOnline, φέρνοντας real-time πληροφόρηση, αυτοματοποιημένες διαδικασίες και απόλυτη διαφάνεια στις συναλλαγές.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Μαριάννα Λόρδου, Νικολίνα Κυπριανού, Σταύρος Καραμοντάνης, Νικόλας Μιχαλιάς.

Φαίη Σκορδά, Κωνστάντια Δημητριάδου Κωνσταντίνου, Νικόλας Μιχαλιάς.

Νικόλας Μιχαλιάς, Φαίη Σκορδά, Τάσος Τρύφωνος, Μαριάννα Βούλγαρη.

Νάσια Έλληνα, Μάριος Παύλου, Έλενα Παύλου, Γιώτα Παύλου.

Μαριγιάννα Αντωνίου, Μαρία Ιωάννου.

Μαριάννα Βούλγαρη.

Μαριάννα Λόρδου, Χρίστος Κωνσταντίνου.

Μιχάλης Παύλου, Γιώτα Παύλου, Κωνσταντίνος Παύλου

Στιγμιότυπο από την βραδιά.

Ο χώρος των γραφείων της M.Residence.

Μαρία Μιχαλιά, Χριστόφορος Μιχαλιάς, Κώστας Μιχαλιάς.

Ο χώρος των γραφείων της M.Residence.