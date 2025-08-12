Έχοντας ήδη εισέλθει στην εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου, τα ταξίδια των Κυπρίων στο εξωτερικό αναμένεται να φτάσουν στο αποκορύφωμα τους. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Κυπρίων κάνει χρήση της καλοκαιρινής άδειας την υπό αναφορά εβδομάδα, καθώς επίσης την προηγούμενη ή την επόμενη. Οπότε, αναμένεται σημαντική αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης, με τους προορισμούς κάθε χρόνο να αυξάνονται, αφού οι επιλογές που υπάρχουν είναι σαφώς περισσότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, λόγω ενίσχυσης της συνδεσιμότητας.

Ωστόσο, η φετινή χρονιά, μπορεί να χαρακτηριστεί ως «κάπως περίεργη», όσον αφορά στο κομμάτι των κρατήσεων, σύμφωνα και με τον επίτιμο πρόεδρο του συνδέσμου ταξιδιωτικών πρακτόρων Άκη Κελεπέσιη. Μιλώντας στον «Φ» ο κ. Κελεπέσιης σημείωσε ότι εξαιτίας του πολέμου στην περιοχή μας, τον Ιούνιο, περίοδο δηλαδή κατά την οποία γίνονται αρκετές κρατήσεις για το καλοκαίρι, υπήρξε ένα μικρό μούδιασμα, με αποτέλεσμα το ποσοστό των κρατήσεων να μειωθεί. Βέβαια, στην συνέχεια, επανήλθε στους κανονικούς ρυθμούς, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τον αριθμό των ατόμων που θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό, σημείωσε.

Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι τον Ιούνιο, καταγράφηκε μεγάλη μείωση και στις αφίξεις Ισραηλινών στην Κύπρο. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, τον Ιούνιο υπήρξε μεγάλη μείωση που ανήλθε στο 41,6% όσον αφορά στις αφίξεις Ισραηλινών τουριστών στην Κύπρο, που επηρεάστηκαν αισθητά από τον πόλεμο Ιράν-Ισραήλ που ξεκίνησε στις 13 Ιουνίου 2025 και προκάλεσε ακυρώσεις πτήσεων προς τα κυπριακά αεροδρόμια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι αφίξεις τουριστών από το Ισραήλ μειώθηκαν στις 30,2 χιλ. τον Ιούνιο του 2025 από 51,8 χιλ. τον Ιούνιο του 2024 και 46,4 χιλ. τον Ιούνιο του 2023. Ως ποσοστό επί των συνολικών αφίξεων, μειώθηκαν στο 6,1% από 9,4% τον Μάιο.

Επανερχόμενοι στο κομμάτι των ταξιδιών των Κυπρίων στο εξωτερικό, ο κ. Κελεπέσιης εκτίμησε ότι στο σύνολο τους, αναμένεται να κινηθούν περίπου στα ίδια ποσοστά με τα περσινά ή ενδεχομένως ελαφρώς πιο κάτω, αφού όπως είπε, δύσκολα θα υπάρξει αύξηση από τους περσινούς αριθμούς. Όσο δε για τους προορισμούς, οι «συνήθεις ύποπτοι», δηλαδή Ελλάδα και ειδικότερα νησιά, αλλά και κεντρική Ευρώπη.

Ωστόσο, πέραν των οργανωμένων ταξιδιών, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την αυξανόμενη χρήση των σόσιαλ μίντια, βλέπουμε μεμονωμένους ταξιδιώτες να ποστάρουν φωτογραφίες από προορισμούς, οι οποίοι μέχρι λίγα χρόνια πριν, δεν βρίσκονταν στις βασικές επιλογές των Κυπρίων. Το Ντουμπάι είναι ασφαλώς μια τέτοια περίπτωση, αλλά και πιο μακρινοί προορισμοί όπως το Λας Βέγκας, η Ταϊλάνδη και άλλοι.