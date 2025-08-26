Ο Δήμος Λάρνακας, σε συνεργασία με το Δημοτικό Διαμέρισμα Βορόκληνης, προχωρά στην τελική φάση του έργου «Αποκατάσταση / Αναζωογόνηση της παλιάς γειτονιάς Βορόκληνης», μετά την έγκριση του από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014–2020 και στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027, ενώ θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έγκριση αυτή επιτρέπει την ολοκλήρωση των τριών τελευταίων τμημάτων της αποκατάστασης της ιστορικής γειτονιάς, με στόχο την αναβάθμιση, την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας και τη δημιουργία ενός πόλου έλξης για κατοίκους και επισκέπτες.

Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται σε €3,5 εκατομμύρια, εκ των οποίων σημαντικό μέρος θα καλυφθεί από τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.