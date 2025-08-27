Σάρκα και οστά παίρνει το νέο Φυσιοθεραπευτήριο του Ινστιτούτου Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), μετά την υπογραφή συμβολαίων με την εργοληπτική εταιρεία AKI Constructions Ltd, σηματοδοτώντας ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα του Ινστιτούτου.

Το νέο υπερσύγχρονο κέντρο θα ανεγερθεί δίπλα από το υφιστάμενο κτίριο του ΙΝΓΚ και θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις υδροθεραπείας και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών αποκατάστασης σε ασθενείς με νευρομυϊκές και νευρολογικές παθήσεις.

Η ανέγερση καθίσταται δυνατή χάρη σε γενναιόδωρη δωρεά ιδρύματος του εξωτερικού, ένδειξη εμπιστοσύνης και στήριξης στο έργο του Ινστιτούτου και εκτός Κύπρου.

Κατά την τελετή, ο Γενικός Εκτελεστικός και Ιατρικός Διευθυντής του ΙΝΓΚ, Καθ. Λεωνίδας Φυλακτού, δήλωσε ότι το έργο αποτελεί «ένα όραμα που γίνεται πραγματικότητα» και θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοίκησης του ΙΝΓΚ, Μάριος Φλούρος, και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι της εργοληπτικής εταιρείας, Αθηνόδωρος Ιωσήφ και Κυριάκος Κυριάκου, παρουσία του Project Manager Άντη Σφήκα και του αρχιτέκτονα Πάρη Φιλίππου από τους J+A Philippou Architects Engineers.

Οι επικεφαλής της AKI Constructions χαρακτήρισαν την ανάληψη του έργου «ιδιαίτερη τιμή», δεσμευόμενοι να παραδώσουν ένα κτίριο υψηλής ποιότητας, λειτουργικό και φιλικό προς τον ασθενή.

Η Μονάδα Φυσιοθεραπείας λειτουργεί στο ΙΝΓΚ από το 1996, με εξειδικευμένους φυσιοθεραπευτές και εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με χρόνιες νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Με το νέο Φυσιοθεραπευτήριο, η μονάδα αναβαθμίζεται ουσιαστικά, διευρύνοντας το φάσμα των υπηρεσιών αποκατάστασης.