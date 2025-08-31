Ολόχρονος τουρισμός. Στόχος; Εύηχο σύνθημα; Ευσεβής πόθος; Ότι και να είναι, το βέβαιο είναι πως η πραγματοποίηση του, θα επιφέρει τεράστια οφέλη σε μια αλυσίδα από τομείς, αλλά και εν τέλει και στο σύνολο της οικονομίας. Πιο απλά και πιο κατανοητά, θα φέρει σημαντικά έσοδα στα δημόσια ταμεία, αλλά και σε τομείς όπως τα ξενοδοχεία, η εστίαση, το λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, μέχρι και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Όλα αυτά ακούγονται βέβαια πολύ ωραία. Όμως την ίδια ώρα, για να γίνουν πραγματικότητα χρειάζονται ορισμένες προϋποθέσεις και βέβαια σκληρή δουλειά σε πολλαπλά επίπεδα. Κατ’ αρχήν, χρειάζεται να τεθούν συγκεκριμένοι και μετρήσιμοι στόχοι. Χρειάζεται να μπει ένα χρονικό πλαίσιο υλοποίησης των στόχων αυτών. Τρίτο επιβάλλεται συνεργασία μεταξύ πολλών αρμόδιων τμημάτων, υπουργείων, φορέων, ώστε να προκύψει ολιστική προσέγγιση και το όφελος να διανεμηθεί στο σύνολο της οικονομίας. Τέταρτο και πιο σημαντικό χρειάζεται αναβάθμιση του προϊόντος που θα προσφέρουμε στους ξένους για να καταστεί ακόμα πιο ελκυστικό.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σήμερα η τουριστική περίοδος αρχίζει αρχές Απριλίου και φτάνει μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Επομένως, το βασικό ζήτημα είναι κυρίως η χειμερινή περίοδος. Ως εκ τούτου, πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε: (α) Τα ξενοδοχεία (ή έστω ένας σημαντικός αριθμός) να μένουν ανοικτά τους συγκεκριμένους μήνες. (β) Οι εργαζόμενοι μέσω αλλαγών σε συνθήκες και όρους εργασίας να συνεχίσουν να εργάζονται ολόχρονα. (γ) Να υπάρξει συντονισμός με άλλους κλάδους πέραν των ξενοδοχείων, όπως είναι για παράδειγμα η εστίαση, οι υπεραγορές και οι χονδρέμποροι, οι μεταφορές, τα καταστήματα να συνεχίσουν να εργάζονται τους υπό αναφορά μήνες και την ίδια ώρα συντονισμός μεταξύ υπουργείων, τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων για να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά το νέο πλαίσιο. (δ) Βασικός πυλώνας επίσης είναι οι αερογραμμές, η Hermes, οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι θα πρέπει να βρουν λύσεις εξυπηρέτησης των ταξιδιωτών τους χειμερινούς μήνες.

Κυβέρνηση

Γιατί όμως να γίνουν όλα αυτά και ποια οφέλη θα προκύψουν; Ας ξεκινήσουμε από το εξής. Η κυβέρνηση και γενικότερα το κράτος, πρέπει να έχει απτά οφέλη από μια τέτοια εξέλιξη, ώστε να βρει κίνητρο και θέληση να μπει σε αυτή τη λογική και να κινητοποιήσει φορείς, υπουργεία και οργανισμούς για να υλοποιήσουν τον στρατηγικό αυτό στόχο. Επί του προκειμένου. Η κυβέρνηση θα αποκομίσει σημαντικά οφέλη από την υλοποίηση του στρατηγικού αυτού στόχου. Ποια θα είναι αυτά; Πρώτο, θα έχει αύξηση στα έσοδα από τη φορολογία που θα προκύψει, λόγω αύξησης των εργασιών όλων αυτών των κλάδων που θα συνεχίσουν να εργάζονται. Δεύτερο, θα καταβάλλει πολύ χαμηλότερα ποσά ως ανεργιακό, καθώς οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να εργάζονται τους χειμερινούς μήνες. Τρίτο, θα αυξηθούν τα ποσά που θα καταβάλλονται στο ΤΚΑ και επομένως θα διευκολυνθεί η προσπάθεια βιωσιμότητας του Ταμείου.

Εργαζόμενοι

Σε ένα άλλο επίπεδο. Ο ξενοδοχειακός κυρίως κλάδος, θα καταστεί περισσότερο ελκυστικός για προσέλκυση εργαζομένων, καθώς θα μπορούμε να μιλάμε πλέον για πλήρη απασχόληση και επομένως δεν θα προκύπτει ο προβληματισμός και η ανησυχία για εργοδότηση μόλις έξι μηνών και αναζήτηση δεύτερης δουλειάς για τους υπόλοιπους έξι μήνες. Αυτό σημαίνει κανονικό μισθό για χιλιάδες εργαζόμενους, κανονικές καταβολές κοινωνικών ασφαλίσεων, καλύτερη σύνταξη, ενδεχομένως αύξηση του ντόπιου εργατικού δυναμικού και σε δεύτερο στάδιο, ενδεχόμενη μείωση αδήλωτων εσόδων.

Επιχειρήσεις

Σε ένα τρίτο επίπεδο, η υλοποίηση του στρατηγικού στόχου του ολόχρονου τουρισμού θα ωφελήσει πέραν των κρατικών ταμείων, των εργαζομένων και των ξενοδοχείων, μια σειρά από άλλους κλάδους και επιχειρήσεις ώστε να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους και να καταστούν ακόμα πιο εύρωστες εταιρείες, με δυνατότητες ακόμα μεγαλύτερης επέκτασης, εργοδότησης ακόμα περισσότερων υπαλλήλων και καταβολής ακόμα περισσότερων φόρων στο κράτος. Εταιρείες στον κλάδο της εστίασης, του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, των ταξιδίων (αεροπορικές, ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικά καταλύματα), ακόμη και οι Δήμοι και κοινότητες θα έχουν σημαντικά οφέλη από μια τέτοια εξέλιξη.

Όραμα

Και μια τελευταία, αλλά σημαντική σημείωση. Χρειάζεται όντως ένα στρατηγικό πλάνο, χρονικό πλαίσιο υλοποίησης, συντονισμός διαφόρων τμημάτων, υπηρεσιών και άλλων, πολιτική και ιδιωτική βούληση και άλλα πολλά για να επιτευχθεί ο στόχος του ολόχρονου τουρισμού. Χρειάζεται όμως και κάτι άλλο. Θέληση, όραμα και φαντασία. Για να προσελκύσουμε τουρισμό δεν χρειάζεται απλά να συντονιστούμε μεταξύ μας, αλλά να προσφέρουμε και ένα προϊόν, το οποίο θα είναι ελκυστικό στους τουρίστες. Μήνας μαραθώνιου δρόμου. Μήνας παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων σε αυτό το σύμπλεγμα χωριών. Μήνας ξεπουλημάτων σε αυτή την επαρχία. Δημιουργία υποδομών για προσέλκυση ξένων ποδοσφαιρικών ομάδων πρώτης διαλογής για τη χειμερινή τους προετοιμασία. Δημιουργία νοσοκομειακών και κέντρων αποκατάστασης για φιλοξενία ατόμων με ειδικές παθήσεις. Είναι πολλά που μπορούν να γίνουν. Χρειάζεται φυσικά να δοθούν και κίνητρα από το κράτος. Το σημαντικό όμως είναι ότι χρειάζεται όραμα και θέληση.