Μέχρι και τον Οκτώβριο συνεχίζεται από τους τουριστικούς και οικονομικούς φορείς της Πάφου η στοχευμένη ψηφιακή διαφημιστική εκστρατεία σε διάφορους ευρωπαικούς προορισμούς που κρίνονται ζωτικής σημασίας για την τουριστική ανάπτυξη της επαρχίας.

Και η φετινή καμπάνια, που διεξάγεται ήδη από την άνοιξη, βασίζεται στο επιτυχημένο μοντέλο της χρήσης των τελευταίων ψηφιακών και τεχνολογικών εξελίξεων για την διαφημιστική διείσδυση σε πηγές που χρησιμοποιούν οι ευρωπαίοι καταναλωτές και εν δυνάμει επισκέπτες του νησιού. Με βάση την επιτυχημένη προσπάθεια των πέντε τελευταίων χρόνων οι φορείς του τουρισμού επαναλαμβάνουν την ψηφιακή διαφημιστική εκστρατεία η οποία στοχεύει κατά κύριο λόγο στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού, στην προσέλκυση ποιοτικότερων επισκεπτών, καθώς και επισκεπτών οι οποίοι έχουν εύκολη ή ικανοποιητική αεροπορική πρόσβαση προς την Κύπρο και ιδιαίτερα στην Πάφο.



H εκστρατεία τρέχει σε 12 χώρες με ιδιαίτερη έμφαση στις σημαντικές αγορές των Βρετανίας, Γερμανίας, Αυστρίας, Πολωνίας και Γαλλίας, ενώ με την χρήση εξειδικευμένης αλγοριθμικής τεχνολογίας η εκστρατεία στοχεύει σε ένα προκαθορισμένο φάσμα δυνητικών επισκεπτών οι οποίοι παρουσιάζουν ενεργό διαδικτυακό ενδιαφέρον για να ταξιδέψουν προς τον προορισμό ή ανταγωνιστικούς προορισμούς.



Παράλληλα στα εργαλεία προώθησης εκτός από την Sojern, κορυφαία, παγκοσμίως πλατφόρμα ταξιδιωτικού μάρκετινγκ, εντάχθηκαν και φέτος η καινοτόμος πλατφόρμα Εxitbee, ιδανική για την δημιουργία εντυπωσιασμού στον χρήστη και την αύξηση της επισκεψιμότητας στην ιστοσελίδα , καθώς και η εξειδικευμένη σε καμπάνιες στα ΜΚΔ πλατφόρμα Channel factory.



Από την συγκεκριμένη μεθοδολογία, εκτιμούν οι εμπνευστές της καμπάνιας, έχουν διαμοιραστεί ήδη στα διάφορα κανάλια επικοινωνίας άνω των 12 εκατομμυρίων διαφημίσεις και προσεγγίστηκαν άνω των 5 εκατομμυρίων μοναδικών χρηστών, ενώ έχουν επιτευχθεί 2 εκατομμύρια ολοκληρωμένες θεάσεις, γεγονός που έχει υπερκαλύψει τους στόχους που είχαν τεθεί.

Εκτιμάται, συνεπώς, ότι και φέτος η εκστρατεία επιτυγχάνει τους στόχους της που είναι μεταξύ άλλων, να συμβάλει στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του προορισμού, στην αναβάθμιση της διαδικτυακής παρουσίας της επαρχίας Πάφου στην παγκόσμια τουριστική αρένα και στην αύξηση των αφίξεων, κυρίως μεμονωμένων επισκεπτών από τις στοχευόμενες χώρες.