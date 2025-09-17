Συνάντηση στο Τελ Αβίβ είχαν την Τετάρτη οι Υπουργοί Ενέργειας Κύπρου και Ισραήλ, με επίκεντρο την πρόοδο των διαβουλεύσεων για τα κοιτάσματα «Αφροδίτη» και «Ishai» και την ανάγκη υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας.

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου και ο Ισραηλινός Υπουργός Ενέργειας και Υποδομών Eli Cohen συζήτησαν τις προοπτικές συμφωνίας εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, αλλά και το έργο της ενεργειακής συνεργασίας που χαρακτηρίζεται ως γεωστρατηγικής σημασίας για την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Παπαναστασίου πραγματοποίησε μονοήμερη επίσκεψη εργασίας στο Ισραήλ, όπου πέραν της συνάντησης με τον κ. Cohen, συμμετείχε σε επιχειρηματικό φόρουμ. Εκεί συζήτησε με Ισραηλινούς επιχειρηματίες για τις δυνατότητες συνεργασιών και επενδύσεων στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Κύπριος Υπουργός εκπροσώπησε την Κυβέρνηση σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Κύπρου στο Τελ Αβίβ, με αφορμή την επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.