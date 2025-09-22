Έργα που αγγίζουν τα €30 εκατ. εκτελούνται ή αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα στα ραγδαία αναπτυσσόμενα δημοτικά διαμερίσματα Λιβαδιών και Ορόκλινης, στα οποία καταγράφεται την τελευταία διετία τεράστια ζήτηση για ακίνητα, κυρίως λόγω της απομάκρυνσης των πετρελαιοδεξαμενών.

Παρόλο που κομβικά έργα υποδομής παραμένουν στάσιμα στις δύο περιοχές, έγινε κατορθωτό να προχωρήσουν άλλα που θα ενισχύσουν σημαντικά την εικόνα τους. «Για μας ο Δήμος είναι ενιαίος και προτεραιότητα μας είναι να ξεκινήσουν τα έργα που είναι ήδη ώριμα και παράλληλα ν’ αρχίσει η ωρίμανση νέων, για να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε ουσιαστική παρέμβαση ανάπτυξης στα δημοτικά διαμερίσματα», ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, υποδεικνύοντας πως ο Δήμος επενδύει σε Λιβάδια και Ορόκλινη, που είναι, αυτή τη στιγμή, οι πιο αναπτυσσόμενες περιοχές του.

Δημοτικό διαμέρισμα Ορόκλινης

Στο πολυπολιτισμικό δημοτικό διαμέρισμα της Ορόκλινης, στο οποίο διαμένουν άτομα από 33 εθνικότητες, υπάρχει σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο, ενώ προγραμματίζονται άλλα τέσσερα, το ένα εκ των οποίων αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.

Ανάπλαση ιστορικού πυρήνα

Πρόκειται για έργο πνοής για το παραδοσιακό κέντρο του δημοτικού διαμερίσματος, το οποίο αποτελεί πόλο έλξης για τουρίστες και ντόπιους, λόγω των γνωστών ταβερνών. Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ορόκλινης, Νεόφυτο Φακοντή, θα προκηρυχθούν προσφορές για τις κατασκευαστικές εργασίες, που εκτιμήθηκαν στα €3.5 εκατ.

Το έργο εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. «Η έγκριση ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση των τριών τελευταίων τμημάτων του έργου αποκατάστασης της ιστορικής γειτονιάς» ανέφερε ο κ. Φακοντής, υποδεικνύοντας πως ήδη παλιές κατοικίες έχουν μετατραπεί σε εστιατόρια και γκαλερί, ενώ κάποια σπίτια λειτουργούν ως τουριστικά καταλύματα. Οι εργασίες αποκατάστασης της παλιάς γειτονιάς, αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026 και θα καλύψουν τις οδούς Γεωργίου Φωτίου, Ανθέων, Ανεξαρτησίας, Αγίας Αικατερίνης, Ανδρέα Δημητρίου και Ειρήνης.

Δρόμος Λάρνακας Δεκέλειας

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται και το μεγάλο έργο της Γ’ φάσης του παραλιακού δρόμου Λάρνακας- Δεκέλειας, αν και θα παρουσιάσει «δικαιολογημένες καθυστερήσεις» περίπου 10 μηνών, σύμφωνα με το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Το έργο ξεπερνά τα €17.5 εκατ. και θ’ αναβαθμίσει σημαντικά το οδικό δίκτυο της τουριστικής περιοχής Ορόκλινης, στο οποίο υπήρχαν σοβαρότητα προβλήματα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα δημιουργηθεί οδικό δίκτυο περίπου 3.5 χλμ., που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, πλακόστρωτα πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους, χώρους πρασίνου, και τέσσερις κυκλικούς κόμβους. «Υπολογίζεται πως μέσα Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η τελευταία φάση του έργου που φτάνει μέχρι τα ξενοδοχεία της Πύλας. Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα το έργο θα τελειώσει τέλος Μαρτίου του 2026», ανέφερε ο κ. Φακοντής.

Οι παρανομίες ιδιώτη καθυστερούν τον πεζόδρομο

Ενώ όλα έδειχναν πως φέτος θα ξεκινούσε και η πολύπαθη επέκταση του πολυσύχναστου παραλιακού πεζόδρομου της Οροκλινης, η διαδικασία κόλλησε, όσο κι εάν ακούγεται απίστευτο, στις ενστάσεις ιδιώτη, ο οποίος φέρεται να έκανε παράνομη επέκταση του υποστατικού του στη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας. Ο Δήμος Λάρνακας προσπαθεί να επισπεύσει τις διαδικασίες αναζητώντας συμβιβαστική λύση, ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στην εφημερίδα μας από τον κ. Βύρα εάν δεν εξευρεθεί λύση «θα προχωρήσει στη λήψη νομικών μέτρων».

Σ’ ότι αφορά στα μικρότερα έργα, σύμφωνα με τον κ. Φακοντή, τον επόμενο μήνα ξεκινά η ανάπλαση τριών πάρκων, καθώς και η αντικατάσταση φωτισμού στο Γήπεδο Ορόκλινης και στο Πάρκο Ευρώπης. Θα ξεκινήσει, έξαλλου, η ωρίμανση δύο έργων για τη δημιουργία ανοικτού αμφιθεάτρου 1000 θέσεων στο Πάρκο Ευρώπης και κατασκευή Πολυδύναμου Πολυχώρου με αθλητικές εγκαταστάσεις.

Δημοτικό διαμέρισμα Λιβαδιών

Πολύ μεγαλύτερες ανάγκες σε υποδομές, που πρέπει να απασχολήσουν χωρίς καθυστέρηση το κεντρικό κράτος, καταγράφονται στα Λιβάδια. Κι αυτό επειδή η περιοχή βιώνει πρωτοφανή, για τα δεδομένα της, ανάπτυξη, λόγω της μεγάλης έκτασης που απελευθερώθηκε μετά την απομάκρυνση των πετρελαιοδεξαμενών. Ωστόσο, σημαντικά έργα βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης, ενώ δρομολογείται σειρά άλλων.

Ανάπλαση πυρήνα

Έπειτα από καθυστερήσεις επί καθυστερήσεων, είναι πλέον θέμα μερικών εβδομάδων η έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση του πυρήνα του δημοτικού διαμερίσματος, αφού τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου υπογράφονται τα συμβόλαια με τον επιτυχόντα εργολάβο. Πρόκειται για Πολεοδομικό Έργο, που αναμένεται να κοστίσει περίπου €3 εκατ. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης μέρους της λεωφόρου Μακαρίου, η οποία θα πλακοστρωθεί, ενώ θα διαμορφωθούν και τα πεζοδρόμια. Επιπρόσθετα θα γίνει υπογειοποίηση υπηρεσιών, τοπιοτέχνηση στο προαύλιο εκκλησιών και θα δημιουργηθούν νέοι χώροι πρασίνου.

Ο αντιδήμαρχος Λιβαδιών, Μάριος Αρμένης, ανέφερε στον «Φ» πως σε πρόσφατη συνάντηση με τον δήμαρχο Λάρνακας αποφασίστηκε όπως μπουν σε διαδικασία ωρίμανσης κι άλλα έργα που σχετίζονται με τον πυρήνα όπως η ανάπλαση του Πάρκου Αγίας Παρασκευής και της Πλατείας Αγνοουμένων, καθώς και η επέκταση του Μουσείου Μνήμης Καλαμουργικής.

Σ’ ότι αφορά στα υπόλοιπα μεγάλα έργα, σύμφωνα με τον κ. Αρμένη, σε πορεία υλοποίησης είναι η δημιουργία Περιβαλλοντικού Πάρκου και του περιφερειακού δημοτικού σχολείου. Στα μικρότερα έργα αποπερατώνονται τον επόμενο μήνα 2 πάρκα από τα 12 που έχουν ανακατασκευαστεί με κονδύλι πέραν των €500.000, ενώ ξεκινά διαδικασία για δημιουργία νέων στεγάστρων επιβατών λεωφορείων κόστους €100.000 και επίστρωση δρόμων με προϋπολογισμό €300.000.

Εξωραϊσμός αντιπλημμυρικών καναλιών

Τέλος του τρέχοντος έτους, εν τω μεταξύ, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η πρώτη φάση του για το κομβικής σημασίας έργου εξωραϊσμού των αντιπλημμυρικών καναλιών. Τα έργα, κόστους €4 εκατ. (μόνο η Α’ φάση) πέραν από τη θωράκιση των Λιβαδιών από τις πλημμύρες, έχουν σχέση και με την ανάπτυξη της περιοχής των πρώην διυλιστηρίων, με τη δεύτερη φάση τους να περιλαμβάνει χώρους πρασίνου και υποδομές για περπάτημα, τροχάδην και ποδηλασία. «Θα είναι δώρον άδωρον εάν δεν ακολουθήσει αμέσως η δεύτερη φάση. Γι’ αυτό πρέπει να βρεθεί κονδύλι και να ξεκινήσει αμέσως και η β’ φάση και να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο», υπέδειξε ο κ. Αρμένης.

Έμεινε στον… δρόμο η λεωφ. Παναγούλη

Το πιο σημαντικό έργο για τα Λιβάδια, πάντως, η επέκταση της λεωφ. Παναγούλη, καθυστερεί, παρά τα διαβήματα που έγιναν από τον Δήμο Λάρνακας. Ενώ χαρακτηρίζεται ως Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας η επέκτασή του δεν υλοποιήθηκε ποτέ, παρά το γεγονός πως το Ρυθμιστικό Σχέδιο ετοιμάστηκε από το 2009. Το συγκεκριμένο έργο, με αρχική εκτίμηση τα €12 εκατ., είναι πιο επιτακτικό από ποτέ, λόγω της ανάπτυξης που παρατηρείται, αλλά και των θεμάτων ασφάλειας που τίθενται από το γεγονός πως μεγάλος όγκος οχημάτων διοχετεύεται σε δρόμο με δύο σχολεία. «Επιβάλλεται να προχωρήσει το έργο επειδή υπάρχει τεράστια ανάπτυξη και είναι κρίμα και άδικο να μην υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές», σημείωσε ο αντιδήμαρχος Λιβαδιών, υποδεικνύοντας πως «κινδυνεύει κόσμος». Πάντως σύμφωνα με πρόσφατη απάντηση του Τμήματος Πολεοδομίας στον «Φ» το έργο δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν το 2028. Θα σημειώσει, δηλαδή, καθυστερήσεις σχεδόν 20 χρόνων.