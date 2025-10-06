Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε τη Δευτέρα στην ελληνική ιστοσελίδα HuffPost -η οποία θα μεταδοθεί ολόκληρη την Τετάρτη- ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξηγεί τη χθεσινή του δηκτική δήλωση για τον επί κεφαλής του ΑΔΜΗΕ, λέγοντας τα εξής:

«Έγιναν κάποιες ενέργειες που ξέφυγαν του πλαισίου της συναντίληψης που είχαμε με τον Ελληνα πρωθυπουργό πρόσφατα στη Νέα Υόρκη και πριν λίγες ημέρες στην Κοπεγχάγη, κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου της ΕΕ.

»Αλλά θέλω να αξιοποιήσω την ευκαιρία της ερώτησής σας γιατί βλέπω αντιδράσεις από κάποιους. Και θέλω να πω ότι οι σχέσεις της Αθήνας με την Λευκωσία, οι σχέσεις μου με τον Ελληνα πρωθυπουργό είναι οι ισχυρότερες που υπήρξαν ποτέ. Και δεν το λέω επειδή παρουσιάζεται ότι υπάρχει μία κρίση, για να παρουσιάσω μία διαφορετική εικόνα.

»Άρα δεν υπάρχει καμία κρίση, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες τεχνοκρατικές διαφορές σε σχέση με το έργο. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας, που θέλω να επαναλάβω για πολλοστή φορά: Η Κυπριακή Δημοκρατία και στηρίζει και επιθυμεί να υλοποιηθεί.»

Σε παρατήρηση των δημοσιογράφων Έμης Λιβανίου και Τέρενς Κουίκ για την άρνηση του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού να εκταμιεύσει τα 25 εκατ. της πρώτης δόσης προς τον ΑΔΜΗΕ και για τις αναφορές του περί μη βιώσιμου έργου, ο Πρόεδρος απάντησε πως η βιωσιμότητα επηρεάζεται και από τις καθυστερήσεις στην προώθηση των εργασιών. Είπε όμως επίσης πως το έργο «σαφώς και είναι βιώσιμο», από την στιγμή που εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ.

Σύμφωνα με τη HuffPost, σε άλλο σημείο ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε: «Δεν θα δεχθούμε, οι κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας, με οποιοδήποτε τρόπο τις παράλογες αμφισβητήσεις από την πλευρά της Τουρκίας που ξεφεύγουν του Διεθνούς Δικαίου».