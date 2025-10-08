Η Κύπρος σημείωσε βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και στη διεθνή επενδυτική της θέση (ΔΕΘ), ενώ κατέγραψε μείωση στο ακαθάριστο εξωτερικό της χρέος, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (Τ2 2025), τα οποία δημοσίευσε το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το Τ2 2025, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε βελτίωση, με το έλλειμμα να μειώνεται από €341,7 εκατ. που ήταν το Τ2 2024, στα €257,3 εκατ. το Τ2 2025.

Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κατοίκους, το έλλειμα διαμορφώθηκε στα €280,9 εκατ. το Τ2 2025, έναντι ελλείμματος ύψους €363,6 εκατ. το Τ2 2024.

Προστίθεται ότι η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) το Τ2 2025 σημείωσε βελτίωση, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €30.094,9 εκατ., έναντι €30.420,9 εκατ. που ήταν το Τ1 2025.

Η ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €11.480,9 εκατ. το Τ2 2025, έναντι καθαρής θέσης παθητικού ύψους €11.871,7 εκατ. το Τ1 2025.

Σημειώνεται ότι το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος μειώθηκε στα €232.988,2 εκατ. το Τ2 2025, έναντι €233.599,8 εκατ. που ήταν το Τ1 2025. Τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα σημείωσαν μείωση στα €223.083,6 εκατ., από €223.482,2 εκατ. το Τ1 2025. Συνεπώς, το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά €213,0 εκατ., στα €9.904,6 εκατ. το Τ2 2025.

Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €59.044,1 εκατ. το Τ2 2025, έναντι €59.569,7 εκατ. το Τ1 2025, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος μειώθηκε στα -€24.313,4 εκατ. το Τ2 2025, από -€23.924,4 εκατ. το Τ1 2025.

ΚΥΠΕ