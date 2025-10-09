Η πάταξη της φοροδιαφυγής και η στήριξη στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες δεν θα επωφεληθούν από τις αλλαγές των κλιμάκων φορολογίας, ήταν τα βασικά σημεία που έθεσε χθες η αντιπροσωπεία της ΣΕΚ στον υπουργό Οικονομικών.

Κατά τη συζήτηση των δυο πλευρών, στα πλαίσια ετοιμασίας της φορολογικής μεταρρύθμισης, τονίστηκε η ανάγκη να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη μέσω της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης και να ωφεληθούν όσο το δυνατό περισσότεροι πολίτες.

Αναλυτικότερα, μετά το πέρας της συνάντησης, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός και ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας έκαναν λόγο για μια παραγωγική συζήτηση, η οποία έδωσε την ευκαιρία στις δυο πλευρές να ανταλλάξουν απόψεις και εισηγήσεις σε μια προσπάθεια να επέλθει η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση όσον αφορά στη φορολογική μεταρρύθμιση, από την οποία να επωφεληθεί μεγάλη μερίδα πολιτών και επιχειρήσεων. Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι γίνονται συνεχώς τροποποιήσεις στην μεταρρύθμιση, ωστόσο ο βασικός κορμός της παραμένει αναλλοίωτος.

Στο πλαίσιο των ερωτήσεων προς τον Μάκη Κεραυνό, έπεσε και το θέμα της ΑΤΑ, με τον υπουργό Οικονομικών να καλείται να απαντήσει κατά πόσο θα δοθούν κίνητρα προς τις επιχειρήσεις, ώστε να καταστεί ελκυστική η παραχώρηση της ΑΤΑ προς τους εργαζόμενους. Ο υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι έχουν δοθεί κίνητρα προς τις επιχειρήσεις και επαφίεται σε αυτές πώς θα τα αξιοποιήσουν. Δεν συζητήθηκε το θέμα της ΑΤΑ στη χθεσινή συνάντηση, ξεκαθάρισε ο κ. Κεραυνός, για να προσθέσει με τη σειρά του ο Αντρέας Μάτσας ότι θα ήταν καλό το συγκεκριμένο κομμάτι να αφεθεί προς συζήτηση στα πλαίσια που προβλέπει ο κοινωνικός διάλογος μεταξύ των εταίρων.

Ο ΓΓ της ΣΕΚ τόνισε στη συνέχεια ότι η συντεχνία έθεσε προς τον υπουργό Οικονομικών αριθμό εισηγήσεων και απόψεων, σε μια προσπάθεια να καταστεί κατά το δυνατότερο υποβοηθητική σε σχέση με την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης. Ο κ. Μάτσας στάθηκε περισσότερο στο ζήτημα της πάταξης της φοροδιαφυγής, καθώς όπως είπε, είναι ένα ζήτημα το οποίο με την επίλυση του θα μπορέσει να λύσει τα χέρια της κυβέρνησης προς όφελος μεγάλης μερίδας συμπολιτών μας. Εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το κομμάτι, αντιλαμβανόμενη τη σημασία της επιτυχίας ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Το δεύτερο σημείο που έθιξε ο κ. Μάτσας, ήταν η παραχώρηση κινήτρων προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες δεν πρόκειται να επωφεληθούν από την αύξηση των αφορολόγητων κλιμάκων.

Ο ΓΓ της ΣΕΚ τόνισε στη συνέχεια ότι υπήρξε ως ένα βαθμό διασύνδεση της φορολογικής μεταρρύθμισης και με κομμάτια του συνταξιοδοτικού, καθώς στάθηκε στην ανάγκη διατήρησης της βιωσιμότητας και της επενδυτικής δυνατότητας των Ταμείων Προνοίας, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να αλλάξει το σημείο της φορολόγησης τους.

Τα είπε και με την ΠΕΟ

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών, αντιπροσωπεία της ΠΕΟ είχε με τη σειρά της συνάντηση με τον Μάκη Κεραυνό, κατά την οποία κατατέθηκαν οι εισηγήσεις της συντεχνίας σε σχέση με τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση.

Ειδικότερα, αντιπροσωπεία της ΠΕΟ με επικεφαλής την ΓΓ της συντεχνίας Σωτηρούλα Χαραλάμπους συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, με θέμα συζήτησης τη φορολογική μεταρρύθμιση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΟ, η αντιπροσωπεία της συντεχνίας ζήτησε αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος, επανεξέταση των φορολογικών κλιμάκων με πιο ισορροπημένες φορολογικές ελαφρύνσεις για τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα και αύξηση φορολόγησης των ψηλών εισοδημάτων. Επίσης, ζήτησε μείωση των έμμεσων φορολογιών όπως είναι ο ηλεκτρισμός και το ΦΠΑ, η οποία όπως επισημάνθηκε από την ΠΕΟ κρίνεται αναγκαία, για ελάφρυνση όσων πολιτών είναι κάτω από το αφορολόγητο όριο.

Αναφέρεται επίσης ότι η αντιπροσωπεία της ΠΕΟ κατέθεσε παράλληλα εισηγήσεις για φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης ιδιοκτησίας και του πλούτου μέσα από την οποία το κράτος μπορεί να έχει πρόσθετα έσοδα για κοινωνική πολιτική. Τέλος, η ΠΕΟ κατέθεσε τη διαφωνία της με την πρόνοια για φορολόγηση των εισοδημάτων των Ταμείων Προνοίας, η οποία ουσιαστικά μειώνει την ανταποδοτικότητα των Ταμείων Προνοίας και στερεί έσοδα από τους εργαζόμενους.