Η αγορά γης αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της κυπριακής κτηματαγοράς το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με την ανάλυση της Landbank Analytics, καθώς οι συναλλαγές οικοπέδων και χωραφιών ξεπέρασαν τα €360,4 εκατ. σε συνολική αξία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πραγματοποιήθηκαν 1.130 αγοραπωλησίες, με τα οικόπεδα να κυριαρχούν σε όγκο, ενώ τα χωράφια σημείωσαν υπερδιπλάσια μέση αξία ανά πώληση. Συγκεκριμένα, 794 πωλήσεις οικοπέδων ανήλθαν στα €189,9 εκατ., ενώ οι 336 πωλήσεις χωραφιών στα €170,5 εκατ.. Η μέση αξία πώλησης χωραφιών ανέρχεται στα €507.440, έναντι €239.170 για τα οικόπεδα.

Η διαφορά αυτή αποδίδεται στο ότι τα χωράφια αφορούν μεγαλύτερες εκτάσεις ή τεμάχια με στρατηγική επενδυτική προοπτική, ενώ τα οικόπεδα εξυπηρετούν κυρίως οικιστικές ανάγκες

Ανά επαρχία

Λευκωσία

Η Πρωτεύουσα κατέγραψε 341 πωλήσεις οικοπέδων και 83 χωραφιών, με τις πρώτες να αποτελούν τη δεύτερη πιο δημοφιλή κατηγορία ακινήτων μετά τα διαμερίσματα.

Η μέση τιμή πώλησης χωραφιών ήταν €363.654 — η υψηλότερη όλων των κατηγοριών ακινήτων στη Λευκωσία — ενώ τα οικόπεδα διαμορφώθηκαν στα €220.331.

Λεμεσός

Η αγορά της Λεμεσού παραμένει έντονα δραστήρια, με 191 πωλήσεις οικοπέδων και 90 χωραφιών.

Η μέση αξία χωραφιών ανήλθε στα €687.800, υπερδιπλάσια από εκείνη των οικοπέδων (€305.000), επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς επενδύσεις υψηλής αξίας.

Λάρνακα

Η Λάρνακα κατέγραψε 173 πωλήσεις οικοπέδων και 64 χωραφιών, με τα χωράφια να καταγράφουν μέση τιμή €416.300, τη υψηλότερη στην τοπική αγορά.

Η μέση αξία οικοπέδων ανήλθε στα €204.500.

Πάφος

Η Πάφος επιβεβαιώνει τη φήμη της ως αγορά στρατηγικών επενδύσεων.

Από τις 123 συναλλαγές, τα 46 χωράφια πωλήθηκαν με μέση αξία €846.700, την υψηλότερη στην Κύπρο, ενώ τα οικόπεδα διαμορφώθηκαν στα €252.000.

Αμμόχωστος

Η Αμμόχωστος διαφοροποιείται πλήρως, καθώς η αγορά γης αφορά κυρίως χωράφια.

Καταγράφηκαν 53 πωλήσεις χωραφιών και 12 οικοπέδων, με μέση αξία €241.000 και €134.500 αντίστοιχα, γεγονός που αντανακλά τουριστική ή αγροτική εκμετάλλευση.

«Η αγορά γης είναι ο σιωπηλός γίγαντας των επενδύσεων»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Landbank, Ανδρέας Χριστοφορίδης, δήλωσε ότι τα δεδομένα επιβεβαιώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της αγοράς γης στην κυπριακή οικονομία.

«Η αγορά των οικοπέδων τροφοδοτεί τη διαρκή ζήτηση για οικιστική και εμπορική ανάπτυξη, ενώ η αγορά των χωραφιών αναδεικνύεται ως ο σιωπηλός γίγαντας των στρατηγικών επενδύσεων», σημείωσε.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι μέσες τιμές στην Πάφο και τη Λεμεσό, που φθάνουν €850.000 και €700.000 αντίστοιχα, αντικατοπτρίζουν την επενδυτική αξία και όχι την παραδοσιακή αγροτική χρήση.

«Πρόκειται για γη με τουριστικό ή ενεργειακό προσανατολισμό, ή για εκτάσεις που ενδέχεται να ενταχθούν σε πολεοδομικά σχέδια, γεγονός που διασφαλίζει τη δυναμική της αγοράς για τα επόμενα χρόνια», υπογράμμισε ο Χριστοφορίδης.