Το νομοσχέδιο για τον μηχανισμό ελέγχου ξένων επενδύσεων για προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας σε νευραλγικούς τομείς της Κύπρου ενέκρινε χθες ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής, αφού προηγουμένως τα κόμματα διασταύρωσαν τα ξίφη τους… για τα χρυσά διαβατήρια, την οικονομική κρίση του 2013, την στεγαστική κρίση και τις υψηλές τιμές ακινήτων.

Ουσιαστικά, με τη χθεσινή έντονη συζήτηση τα κόμματα μπήκαν για τα καλά στην προεκλογική αντιπαράθεση, με το κάθε ένα από αυτά να προβάλλει και να επιχειρηματολογεί για ό,τι θεωρεί πως το βολεύει επικοινωνιακά.

Αφορμή για την τεταμένη συζήτηση αποτέλεσαν οι τρεις τροπολογίες του ΑΚΕΛ, με τις οποίες επιδίωξε να βάλει φρένο στην ανεξέλεγκτη πώληση ακινήτων σε αγοραστές από τρίτες χώρες. Το κόμμα της αριστεράς πρότεινε ασφαλιστικές δικλείδες για περιβαλλοντικά και εργασιακά ζητήματα στην αγορά ακινήτων από ξένους επενδυτές. Και αυτό γιατί το τελευταίο διάστημα το 27% των πωλήσεων ακινήτων έγιναν προς όφελος υπηκόων μη ευρωπαϊκών χωρών.

Ετοιμάζουν νέες ρυθμίσεις

Οι τροπολογίες τελικά καταψηφίστηκαν, με τους βουλευτές του ΑΚΕΛ και του ΔΗΚΟ να προαναγγέλουν την κατάθεση προτάσεων νόμου οι οποίες θα περιορίσουν τις πωλήσεις σε επενδυτές από τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, πάντως, το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει νομοσχέδιο, το οποίο θα περιορίζει αυτές τις πωλήσεις.

Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου ανέφερε πως το κόμμα του θέλει να κάνει πιο αυστηρό το πλαίσιο γιατί ανησυχεί. Διερωτήθηκε γιατί κάποιοι δεν ανησυχούν που οι τράπεζες κατέληξαν σε ξένα χέρια, τα νοσηλευτήρια μεταφέρονται σε ξένα επενδυτικά ταμεία και η μαζική πώληση γης εκτόξευσε τις τιμές των ακινήτων. Μάλιστα, είπε πως δεν είναι ο Δημήτρης Χριστόφιας που έφερε Ρώσους ολιγάρχες στην Κύπρο, δεν είχε δικηγορικό γραφείο και δεν εξέδιδε διαβατήρια. «Καλό είναι να βλέπουμε τι έκανε η Γαλλία με τον Σαρκοζί» πρόσθεσε.

Οι Ρώσοι και οι ιδεολογικές εμμονές

Για ιδεολογικές εμμονές του ΑΚΕΛ έκανε λόγο ο ΔΗΣΥ, με τον Νίκο Τορναρίτη να διερωτάται εάν τα διαβατήρια που εξέδιδαν τα στελέχη του ΑΚΕΛ δεν ήταν χρυσά αλλά… πλατινένια. Είπε, ακόμα, πως το ΑΚΕΛ δεν είχε τις ίδιες ευαισθησίες για τους Ρώσους στη Λεμεσό, προειδοποιώντας ότι με τις προτάσεις του ΑΚΕΛ θα αποχωρήσουν οι επενδυτές από την Κύπρο και θα μετακινηθούν στη Μάλτα, στο Λουξεμβούργο, στο Κατάρ κλπ.

Η βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ανέφερε πως το νομοσχέδιο έχει σχέση με την ασφάλεια του κράτους και την προστασία των ζωτικών υποδομών. Όπως είπε, η συζήτηση εξελίχθηκε σε προεκλογική αντιπαράθεση και δεν σχετίζεται με το νομοσχέδιο.

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος δήλωσε πως ο κίνδυνος για τη Δημοκρατία είναι μεγάλος γιατί στον κατάλογο των μεγάλων εταιρειών έχουν εγγραφεί τουρκικές εταιρείες. Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι οι Επιτροπές Ελέγχου και Εσωτερικών ετοιμάζουν πρόταση νόμου για την ανεξέλικτή πώλησης γης σε ξένους επενδυτές. Ο πρόεδρος των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης ανέφερε πως πρέπει να ελέγχονται οι επενδύσεις για να προστατευθεί η δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας μας και της ΕΕ.

Οι πρόνοιες του

νομοσχεδίου

Με τη νέα νομοθεσία θα έχουν υποχρέωση οι ξένοι επενδυτές να κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή την πρόθεσή τους για επένδυση ελάχιστης αξία ύψους €2 εκατ. και θα ζητείται εκ των προτέρων η έγκρισή τους.

Επιπρόσθετα, η αρμόδια αρχή θα εξετάζει τις ξένες επενδύσεις, ανεξαρτήτως εάν εμπίπτουν στο πλαίσιο υποχρεωτικής κοινοποίησης, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι η επένδυση ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη. Προβλέπεται και η επιβολή όρων και προϋποθέσεων από την αρμόδια αρχή για τις ξένες επενδύσεις, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και η λήψη άλλων μέτρων σε περίπτωση παράβασης του νόμου. Ο νόμος θα τεθεί σε εφαρμογή στις 2 Απριλίου του 2026.