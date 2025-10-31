Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συζήτησε την Παρασκευή με τον Πρόεδρο και μέλη του ΕΤΕΚ το στεγαστικό, το κυκλοφοριακό, τα έργα του Δημοσίου και την αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου της Λευκωσίας (Κωδ.: 9325271, ΚΥΠΕ). Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντή έκανε λόγο για ουσιαστική και δομημένη συζήτηση με έμφαση σε τρία κεφάλαια της καθημερινότητας.

Προτάσεις για δημόσια έργα

Το ΕΤΕΚ εισηγήθηκε ένταξη ιδιωτών project managers στα έργα, εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών στα συμβόλαια και συντομότερους χρόνους υλοποίησης μέσω περισσότερων βαρδιών, ώστε να μειώνεται η όχληση προς τους πολίτες. Ζητήθηκε επίσης άρση περιορισμών στις προκηρύξεις για διεύρυνση του ανταγωνισμού, καθώς σήμερα λίγες εργοληπτικές εταιρείες αναλαμβάνουν έργα.

Στεγαστικό: αύξηση προσφοράς και ταχύτητα διαδικασιών

Στο στεγαστικό, το ΕΤΕΚ προτείνει απλοποίηση του «ενοικιάζω/ανακαινίζω» και μέτρα για αύξηση της προσφοράς οικιστικών μονάδων, ώστε να κλείσει η ψαλίδα προσφοράς–ζήτησης. Για την προσιτή στέγη, ζητείται εντοπισμός κρατικών τεμαχίων, ταχείες διαδικασίες, αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί και άμεση υλοποίηση.

Κυκλοφοριακό: στοχευμένες παρεμβάσεις

Για το κυκλοφοριακό, συζητήθηκαν λύσεις όπως επέκταση του Park & Ride και κίνητρα στις απογευματινές ώρες για αποσυμφόρηση κατά τις μετακινήσεις γονέων προς φροντιστήρια. Τα θέματα θα εξεταστούν σε επόμενη συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών.

Αναζωογόνηση Λευκωσίας

Το ΕΤΕΚ ζήτησε επίσπευση του μητροπολιτικού πάρκου στην Έγκωμη και του πολυθεματικού έργου στο ΣΟΠΑΖ. Για τη Φανερωμένη και τη Λεωφόρο Μακαρίου προτείνεται διευκόλυνση αδειοδοτήσεων/αλλαγών χρήσης και κίνητρα επαναχρήσης κλειστών καταστημάτων, με στόχο προσβασιμότητα, εμπορικότητα και βιωσιμότητα στο μοναδικό διχοτομημένο αστικό κέντρο της Ευρώπης.

Χρονοδιάγραμμα και διεθνές σκέλος

Με εντολή του ΠτΔ, ορίστηκαν συναντήσεις με συναρμόδιους Υπουργούς στο επόμενο δεκαπενθήμερο για απτά αποτελέσματα. Συζητήθηκε και η ανοικοδόμηση της Γάζας, με το ΕΤΕΚ να δηλώνει διαθεσιμότητα τεχνογνωσίας από τα 16–17 χιλ. μέλη του για ανθρωπιστική συνδρομή.