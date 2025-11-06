Η υπογραφή των Μνημονίων Συναντίληψης (MoU) μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κρατών-δωρητών – Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας – στο πλαίσιο των Επιχορηγήσεων του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Νορβηγίας για την περίοδο 2021–2028, σηματοδοτεί «ένα σημαντικό ορόσημο σε μια μακροχρόνια και γόνιμη συνεργασία», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός σε ομιλία του στη Λευκωσία.

Ο κ. Κεραυνός υπογράμμισε ότι οι επιχορηγήσεις του ΕΟΧ και της Νορβηγίας αποτελούν «απτή έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της κοινής ευθύνης». Μέσω αυτής της συνεργασίας, όπως ανέφερε, ενισχύονται οι προσπάθειες της Κύπρου για «μια πιο ανθεκτική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία», μετατρέποντας «τις προκλήσεις σε ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη προς όφελος όλων των πολιτών».

Ενίσχυση τομέων με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, οι επιχορηγήσεις συνέβαλαν σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά έργα, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κοινωνική ένταξη και η στήριξη ευάλωτων ομάδων.

Η νέα περίοδος 2021–2028 θα επικεντρωθεί σε δράσεις που προωθούν την πράσινη μετάβαση, ιδίως στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας, τη ψηφιοποίηση, τη δημόσια υγεία και την κοινωνική συνοχή — τομείς που, όπως τόνισε, αποτελούν «θεμέλια για το μέλλον της Κύπρου και της Ευρώπης».

Συνεργασία πέρα από τη χρηματοδότηση

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η αξία των επιχορηγήσεων δεν περιορίζεται στη χρηματοδότηση, αλλά επεκτείνεται στη μεταφορά τεχνογνωσίας, τον διάλογο και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ θεσμών και κοινωνιών.

«Το μοντέλο συνεργασίας που προωθείται μέσα από τα προγράμματα του ΕΟΧ και της Νορβηγίας επιτρέπει σε θεσμούς, επαγγελματίες και κοινότητες να εξελίσσονται μαζί, ενισχύοντας τη γνήσια ευρωπαϊκή συνεργασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ευχαριστίες προς τα κράτη-δωρητές

Εκφράζοντας την εκτίμηση της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Κεραυνός ευχαρίστησε τις κυβερνήσεις της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν, καθώς και το Γραφείο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού, για τη συνεχή στήριξη, τον εποικοδομητικό διάλογο και τη δέσμευσή τους στη διαμόρφωση κοινών ευρωπαϊκών στόχων. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους κυπριακούς θεσμούς, τα υπουργεία, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και όλους τους εταίρους που συμμετέχουν με επαγγελματισμό και αφοσίωση στην υλοποίηση των έργων.

Κλείνοντας, ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι ο κοινός στόχος είναι να διασφαλιστεί πως τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Μνημονίων «θα έχουν μακροπρόθεσμο και ουσιαστικό αντίκτυπο», ενισχύοντας μια πιο πράσινη οικονομία, πιο συνεκτικές κοινότητες και μια πιο ανθεκτική κοινωνία.

«Μαζί, μέσω των Επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας, μπορούμε να μετατρέψουμε τις κοινές αξίες σε απτά αποτελέσματα – για την Κύπρο, για τα κράτη-δωρητές και για την Ευρώπη στο σύνολό της», κατέληξε ο κ. Κεραυνός.