Τη φορολογική μεταρρύθμιση χαρακτήρισε ως ξεκάθαρη απόδειξη της αλλαγής που συντελείται στην Κύπρο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια κοινωνική και πολιτική επιλογή που αποτυπώνει το όραμα της κυβέρνησης για δικαιότερη και πιο ανθεκτική χώρα.

Μιλώντας στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η έναρξη της συζήτησης στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη μεταρρύθμιση «σηματοδοτεί ένα από τα πιο ουσιαστικά βήματα στον δρόμο του εκσυγχρονισμού και της κοινωνικής δικαιοσύνης».

Είκοσι τρία χρόνια μετά, μια συνολική αναμόρφωση

Ο Εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι είχαν περάσει 23 χρόνια από την τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά τώρα σε μια συνολική αναμόρφωση ώστε το σύστημα να είναι «πιο δίκαιο, πιο αποδοτικό και πιο βιώσιμο».

Η μεταρρύθμιση, είπε, αποτελεί προϊόν εκτενούς μελέτης και διαβούλευσης, με τη συμβολή του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Υπουργείου Οικονομικών, του Εφόρου Φορολογίας και όλων των κοινωνικών και οικονομικών φορέων.

Έξι νομοσχέδια με κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα

Τα έξι νομοσχέδια που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο βρίσκονται πλέον ενώπιον της Βουλής για ψήφιση. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η μείωση του φορολογικού βάρους, η στήριξη της μεσαίας τάξης και η ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος, αλλά και η ενθάρρυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Παράλληλα, σημείωσε, η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει μέτρα όπως:

Κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος ,

, Μείωση της αμυντικής εισφοράς από 17% σε 5%,

από 17% σε 5%, Κατάργηση του φόρου στα ενοίκια ,

, Επιμήκυνση της περιόδου μεταφοράς ζημιών από πέντε σε επτά χρόνια.

Οικονομική σταθερότητα και κοινωνικό όφελος

Ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι η οικονομία της Κύπρου βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες φάσεις των τελευταίων δεκαετιών, γεγονός που επιτρέπει την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων όπως αυτή. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί στο 57,3% του ΑΕΠ το 2025 και στο 52,9% το 2026, ενώ η ανεργία εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στο 4,6%.

«Η φορολογική μεταρρύθμιση δεν είναι μια λογιστική άσκηση», τόνισε, «αλλά μια πολιτική επιλογή που αποδεικνύει ότι με σταθερότητα, υπευθυνότητα και σχέδιο, η πρόοδος μεταφράζεται σε ουσιαστικό όφελος για την κοινωνία».

Η κυβέρνηση, κατέληξε, προσέρχεται στη Βουλή με πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης, επιδιώκοντας ευρεία συναίνεση ώστε η εφαρμογή της μεταρρύθμισης να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2026.