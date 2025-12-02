Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την έγκριση 235 νέων διασυνοριακών ενεργειακών έργων, τα οποία αποκτούν το καθεστώς Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCIs) και Έργων Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (PMIs). Τα έργα αυτά θα μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και θα επωφεληθούν από επιταχυνόμενες διαδικασίες αδειοδότησης και ρυθμιστικής υποστήριξης, με στόχο την ταχύτερη υλοποίησή τους και τη συνολική ενίσχυση του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος.

Σύμφωνα με τον συνημμένο κατάλογο που ανακοινώθηκε, στο επίκεντρο για την Κύπρο βρίσκονται τρεις κατηγορίες έργων. Πρώτον, το σύμπλεγμα Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας, γνωστό ως Ηλεκτρική Διασύνδεση – Great Sea Interconnector (GSI), που περιλαμβάνει τις δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις Χαντέρα–Κοφίνου, μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου, και Κοφίνου–Κορακιά στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το έργο είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς για πρώτη φορά συνδέει ηλεκτρικά την Κύπρο τόσο με το ηπειρωτικό ευρωπαϊκό δίκτυο μέσω Ελλάδας όσο και με το Ισραήλ, αναβαθμίζοντας την ασφάλεια τροφοδοσίας και επιτρέποντας την ευρύτερη ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Δεύτερον, περιλαμβάνεται το έργο Prinos Apollo CO2 για την υπεράκτια αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στο πεδίο του Πρίνου, το οποίο θα μπορεί να δέχεται φορτία από την Ελλάδα, αλλά και από την Κύπρο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ιταλία και τη Σλοβενία μέσω θαλάσσιων μεταφορών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας περιφερειακής αγοράς δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.

Τρίτον, διατηρείται το καθεστώς Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) για τον αγωγό EastMed, ο οποίος προβλέπει τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ελλάδα μέσω Κύπρου και Κρήτης και εξακολουθεί να θεωρείται έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, δήλωσε σχετικά ότι οι ενεργειακές υποδομές δεν αποτελούν μόνο τη ραχοκοκαλιά της Ενεργειακής μας Ένωσης, αλλά είναι το θεμέλιο μιας ισχυρής και ευημερούσας Ευρώπης.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η νέα λίστα περιλαμβάνει 113 έργα ηλεκτρισμού, υπεράκτιων δικτύων και έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων, τα οποία θα είναι καθοριστικά για την ενσωμάτωση των αυξανόμενων ποσοστών ανανεώσιμης ενέργειας. Επιπλέον, εντάσσονται 100 έργα υδρογόνου και ηλεκτρολυτών που θα συμβάλουν αποφασιστικά στην απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ, 17 έργα υποδομών μεταφοράς CO2 για την ανάπτυξη της αγοράς δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα και 3 έργα έξυπνων δικτύων φυσικού αερίου. Παράλληλα, διατηρούνται δύο μακροχρόνια έργα που συνδέουν την Κύπρο και τη Μάλτα με το ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου.

Η λίστα PCIs και PMIs που κατέθεσε την Δευτέρα η Επιτροπή, θα υποβληθεί στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ως Κατ’ Εξουσιοδότηση Πράξη, με τους δύο θεσμούς να διαθέτουν προθεσμία δύο μηνών για έγκριση ή απόρριψη στο σύνολό της, χωρίς δυνατότητα τροποποιήσεων.