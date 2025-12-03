Πάρε δώσε μόνο με τους καλοπληρωτές πελάτες τους έχουν οι τράπεζες όπως φαίνεται από το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων που κατέχουν. Τα δάνεια των κακοπληρωτών τα έχουν πωλήσει στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου παρουσίασε τα πρόσφατα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) με ημερομηνία αναφοράς την 31η Αυγούστου 2025 και αναδεικνύεται η βελτιωμένη εικόνα για το σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Οι συνολικές χορηγήσεις (εξαιρουμένων κεντρικών τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων) ήταν €25,97 δισ. τέλος Αυγούστου από €24,72 δισ. το 2024 και €24,07 δισ. το 2023. Τα συνολικά προβληματικά δάνεια είναι €1,42 δισ. χαμηλότερα από το τέλος του 2024 που ήταν €1,54 δισ. και €1,89 δισ. το 2023.

Σε σύγκριση με το 2021 και 2022 η διαφορά είναι ακόμη πιο μεγάλη όταν τα κόκκινα δάνεια ήταν €2,96 δισ. και €2,29 δισ. αντίστοιχα. Το 2019 και 2020 το προβληματικό χαρτοφυλάκιο ήταν ακόμη μεγαλύτερο στα €8,83 δισ. και €5,17 δισ. καθώς ακόμη δεν είχε πωληθεί μέρος των προβληματικών δανείων στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Τα νοικοκυριά συγκεντρώνουν κόκκινα δάνεια €785 εκατ. και αποτελούν τον τομέα με τον υψηλότερο δείκτη μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, ο οποίος φθάνει το 7,3%, ενώ ακολουθούν οι μη χρηματοδοτικές επιχειρήσεις με €608 εκατ. ΜΕΧ και δείκτη 4,7%. .Ουσιαστικά οι κακοπληρωτές είναι εκτός του τραπεζικού συστήματος αν ληφθεί υπόψη ότι δάνεια περίπου €19 δισ. κατέχουν οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων εκ των οποίων τα €18 δισ. είναι μη εξυπηρετούμενα και μόνο δάνεια αξίας €1,15 δισ. εξυπηρετούνται κανονικά.

Στo τέλος Αυγούστου 2025, o δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) του τραπεζικού τομέα, εξαιρουμένων των δανείων και προκαταβολών προς κεντρικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, παρέμεινε αμετάβλητος στο 5,5%. Ο δείκτης MEX, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στον πίνακα κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των δανείων και προκαταβολών προς κεντρικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, μειώθηκε στο 2,8%, στο τέλος Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με 2,9% στο τέλος Ιουλίου 2025.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι παραμένει στα ίδια επίπεδα από το 2024 η αξία των προβληματικών δανείων που παρουσιάζουν καθυστέρηση πάνω από τρεις μήνες. Αυτό δείχνει ότι οι χορηγήσεις οι οποίες βρίσκονται στον «προθάλαμο» των «κόκκινων δανείων», δηλαδή κινούνται στη γκρίζα εκείνη ζώνη που έχουν ξεπεράσει τις 90 μέρες καθυστέρηση, είναι ελαφρώς μειωμένες τέλος Αυγούστου σε σχέση με το 2024. Σε αυτή την κατηγορία τα δάνεια με καθυστέρηση τριών μηνών είναι 1,13 δις. από €1,19 δισ. το 2024 και €1,47 δισ. το 2023.

Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανέρχονταν στο τέλος Μαΐου 2025 στα €1,3 δισ. από τις οποίες, χορηγήσεις €0,7 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ. Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανέρχονταν στο τέλος Αυγούστου 2025 στα €1,2 δισ., από τις οποίες χορηγήσεις €0,6 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ. Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε σε 62,6% στο τέλος Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με 62,2% τέλος Ιουλίου 2025.

Να διευκρινίσουμε, κάτι για το οποίο συχνά αναφέρεται η Κεντρική Τράπεζα, η πρόοδος στην περαιτέρω μείωση των προβληματικών δανείων είναι ανομοιογενής, με τα μικρότερα τραπεζικά ιδρύματα να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην επίλυση των σχετικών χαρτοφυλακίων. Συγκεκριμένα, το 2024, ο δείκτης ΜΕΧ των λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε στο 21,0%, παραμένοντας σημαντικά υψηλότερος από το 3% που κατέγραφε ο δείκτης των συστημικών τραπεζών.